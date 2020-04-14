Режиссер Валерия Гай Германика впервые показала лицо маленького сына

14.04.2020, 21:30, Разное

Российский режиссер Валерия Гай Германика на время самоизоляции живет за городом. Это позволяет звезде выходить с малышом на свежий воздух. Снимок на прогулке она опубликовала в личном архиве.

От предыдущих отношений у Германики есть дочери-школьницы Октавия и Северина. В ноябре 2019 года знаменитость родила третьего ребенка от мужа — бизнесмена Дениса Молчанова. Буквально за несколько недель до родов в Instagram появился снимок, где обладательница многих кинопремий стоит в центре съёмочной группы. Фотографиями личной жизни режиссер не балует поклонников. Тем удивительнее для них появление фото молодой мамы с почти полугодовалым Августом на руках. Опять-таки имя мальчика выяснилось по слухам.

Известно, что со своим мужем Германика познакомилась на светской вечеринке, хотя на подобных мероприятиях появляется крайне редко. В семейной жизни у них царит полная гармония. Молчанов в хороших отношениях с дочками режиссера.