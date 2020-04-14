Власти Кемеровской области запретили жителям выезжать из региона

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14.04.2020, 21:25, Новости дня

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев запретил местным жителям совершать поездки в другие регионы России. Распоряжение о новых усиленных мерах борьбы с коронавирусом выложено на сайте администрации правительства Кузбасса.

Покинуть регион жители могут только для получения экстренной медицинской помощи, в случае угрозы их жизни или для проведения похорон. Но запрет не распространяется на жителей Кузбасса, которые оказывают транспортные услуги и работают в службах доставки. 

Местным жителям также запрещено посещать парки, скверы, детские площадки и другие места отдыха. Массовые мероприятия, религиозные обряды и церемонии в регионе тоже под запретом. 

“Принят еще один пакет ограничительных мер в связи с коронавирусом. Вынуждены рекомендовать временно воздержаться от поездок в другие регионы, не ходить в места массового скопления людей, включая парки и скверы. Настоятельно просим провести Пасху дома и не посещать храмы. Важно, чтобы как можно меньше кузбассовцев находились в местах, потенциально опасных для здоровья и жизни из-за коронавируса”, – заявил губернатор.

В публичных местах и общественном транспорте жители Кузбасса должны держать дистанцию в полтора метра. Все приезжие в Кузбасс из других регионов РФ будут обязаны самоизолироваться на 14 дней в обсерваторе или по месту прибытия (кроме гостиниц и общежитий).

Кемеровская область стала вторым регионом в России, в котором местные власти закрыли границы для выезда жителей. Ранее подобные меры были введены в Чечне. 

После этого 6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил о недопустимости закрытия границ регионов России и потребовал региональные власти не превышать свои полномочия.

 



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