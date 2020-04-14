Беларусь: число инфицированных растет, карантин все еще не введен

14.04.2020, 21:25, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране нет ни одного смертельного случая от коронавируса. Цитату из высказывания Лукашенко приводит государственное информационное агентство БелТА: «Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были».

По словам белорусского лидера, во всем виновата атмосфера, в которой «развиваются хронические болезни». Чтобы успокоить население страны, Лукашенко продолжил: «Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет».

Между тем, по данным на 13 апреля в Беларуси было зафиксировано 33 смертельных случая от коронавирусной инфекции, а количество инфицированных составило 3045 человек. Хотя еще в начале месяца число заражений составляло 163 случая при двух летальных исходах.

Как убедилась корреспондент Русской службы «Голоса Америки», далеко не все граждане республики разделяют оптимистичный настрой Александра Лукашенко.

«Мы привыкли, что Лукашенко постоянно противоречит сам себе»

Один из организаторов движения «Зубр» Евгений Афнагель в начале своего комментария привел фразу одного из белорусских блогеров: «Заявлять, что в Беларуси никто не умер от коронавируса – все равно, что говорить, что ни один пассажир “Титаника” не погиб от столкновения с айсбергом».

«На самом деле, – продолжил гражданский активист, – даже по данным Минздрава Беларуси от коронавируса умерло более тридцати человек. А по данным неправительственных СМИ, блогеров и независимых аналитиков, собирающих информацию по данному поводу, жертв коронавируса намного больше».

Суммируя эту информацию, Евгений Афнагель замечает, что в больницах Беларуси значительную часть пациентов сейчас составляют госпитализированные с симптомами Covid-19. А многих умерших от коронавируса оформляют, как скончавшихся от двусторонней пневмонии, или от осложнений, вызванных этим заболеванием. «Хочу подчеркнуть, что цифрам, которые дает Минздрав, почти никто в Беларуси не верит. Ведь у очень многих жителей страны есть знакомые, друзья, коллеги или родственники, которые заразились коронавирусом. И мы считаем, что на самом деле заболевших намного больше», – подчеркнул собеседник Русской службы «Голоса Америки».

При этом Евгений Афнагель отмечает, что косвенно это подтверждают даже сами власти: «Например, позавчера министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что в больницах Витебска более тысячи человек лежат с пневмонией. А Лукашенко вчера оговорился, что в больницы Витебска ежедневно привозят около 280 человек с пневмонией. Это в несколько раз больше, чем в такое же время в другие годы. Мы в Беларуси привыкли, что Лукашенко постоянно противоречит сам себе. Но тут он говорит, что в стране никто не умер от коронавируса, а даже Минздрав официально признает, что есть умершие».

Упомянутый гражданским активистом министр здравоохранения на днях сказал, что в стране не нужно вводить «широкие карантинные меры», поскольку, по словам Караника, они не способны привести «к ликвидации заболевания».

В то же время, по свидетельству Евгения Афнагеля, «очень многие общественные деятели и практически все врачи призывают к введению карантина. Даже подчиненные Караника, как только появились первые случаи заражения коронавирусом у нас, присоединились к мировому флешмобу “Stay at home” и стали выкладывать в соцсетях свои фотографии с призывом “Оставайтесь дома, пока мы работаем”. И это продолжается до сих пор.

Многие врачи говорят о том, что студентов и школьников нужно переводить на дистанционное обучение, и ряд школ и вузов по собственной инициативе, часто вопреки указаниям министерства образования переходят на дистанционное обучение. То есть, все здравомыслящие люди в Беларуси понимают, что самый действенный способ если не остановить, то замедлить распространение вируса, это максимально ограничить свои контакты и сидеть дома. И единственный кто этого не понимает – это сам Лукашенко», –резюмирует один из основателей движения «Зубр» Евгений Афнагель.

«Коронавирус репрессий не боится»

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников свидетельствует, что власти страны по-прежнему не ввели никаких карантинных мер для того, чтобы обезопасить своих граждан.

«Власть продолжает играть в футбол и хоккей, готовит военный парад, и прочее, и прочее. То есть, ситуация – безумная и катастрофическая», –считает Санников.

По словам собеседника Русской службы «Голоса Америки», в государственных СМИ Беларуси положение дел в стране описывается с точки зрения властей. «Они берут под козырек и пишут, что нету коронавируса, а есть лишь психоз. В негосударственных СМИ высокая степень самоцензуры и самосохранения, потому что на них оказывается давление и угроза уголовного преследования и закрытия. Поэтому они побаиваются, но все-таки, представляют более полную картину», –рассказывает он. И продолжает: «Больше всего о ситуации можно сегодня узнать из социальных сетей. Потому что там люди делятся наболевшим.

Вообще, отрицания очевидного никогда ранее не было. Было неадекватное поведение властей, но оно было связано с преследованием оппозиции, независимых СМИ и предпринимателей. А сегодня по всем признакам просто ведется война против собственного народа», – убежден Андрей Санников.

Такая политика властей страны, по мнению координатора «Европейской Беларуси», в ближайшем будущем может вызвать международный резонанс. «Понятно, что сегодня в отсутствие вакцины единственная мера предосторожности, которая может уберечь человеческие жизни, – это самоизоляция и карантин. Если в какой-то стране это не соблюдается, то это может ударить и по международным усилиям. Думаю, что скоро и на мировом уровне вопрос о безумном диктаторе в Беларуси», – допускает Санников.

Он также напомнил, что еще в марте белорусская оппозиция предложила обществу самому предпринять необходимые усилия, в частности –организовать «народный карантин». «И движение в этом направлении уже пошло. Люди принимают меры, помогают друг другу, проявляют солидарность, заботятся о своих родных, особенно пожилого возраста. Сейчас мы – несколько лидеров оппозиционных движений – продлили этот карантин на весь апрель. И наши призывы встречают понимание и поддержку общества. Потому что невооруженным глазом видно, что власть ничего не делает. Врачи что-то делают, но и они боятся рассказывать о реальной ситуации.

Вообще же власти в Беларуси, да и в России тоже не умеют работать на благо людей. Они могут работать только в режиме репрессий. А коронавирус репрессий не боится. Это оппозицию можно бить по головам, но не коронавирус», – подытоживает Андрей Санников.

«В будущем появится еще больше поводов сомневаться в достоверности официальной статистики»

Директор по исследованиям Центра EAST Андрей Елисеев накануне опубликовал на своей странице в FB статью, где, в частности, говорится: «Необходимо учитывать, что реальное количество случаев коронавирусной инфекции может многократно превышать число подтвержденных случаев – это актуально для всех стран, не только Беларуси. Научные исследования установили, что, например, в Китае до введения запретов на передвижения недооценка составляла 6-9 раз. То есть, абсолютно критическая ситуация при плохом сценарии может возникнуть ранее, чем через месяц».

В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» эксперт подтвердил: «Беларусь не вводит карантинные меры, кроме этого в стране очень запоздало и бессистемно вводятся другие меры социального дистанцирования, которые не предполагают карантина. В Беларуси до сих пор не отменен общенациональный чемпионат по футболу, не было настоятельной рекомендации по прекращению пасхальных церковных служб, не все учебные заведения переведены на дистанционную форму обучения. Здесь проводится очень противоречивая информационная политика, когда белорусские государственные телеканалы демонстрируют большое количество материалов, где высмеивается и преуменьшается опасность эпидемии».

В целом же, по мнению директора по исследованиям центра EAST, белорусские власти ведут довольно рискованную политическую игру, поскольку никто не может дать точный прогноз относительно продолжительности мировой пандемии и количества летальных исходов.

Елисеев также подтвердил слова других собеседников «Голоса Америки» о том, что в ряде случаев в описании причин смерти в последние недели отсутствовало упоминание о коронавирусной инфекции. Что в свою очередь дает повод усомниться в достоверности и объективности официальной статистики. «Также показательно, что количество летальных случаев за последние пять дней составляет более-менее ровно один процент от числа выявленных случаев коронавируса.

В принципе, статистическая недооценка характерна не только для Беларуси. Но особенно в связи с вчерашним заявлением о том, что от коронавируса у нас никто не умер и не умрет, в будущем появится еще больше поводов сомневаться в достоверности официальной статистики. То есть, системой здравоохранения это заявление может быть воспринято как непрозрачный намек насчет стратегии работы со статистикой», – полагает Андрей Елисеев.