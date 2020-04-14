Мнение: Следующая остановка – Албания

14.04.2020, 21:18, Разное

Интересный материал о том, как развивается турецкая стратегия по перекачиванию беженцев в Европу. Помимо прямых попыток взломать границу с Грецией и силой запихнуть туда беженцев, Турция рассматривает и обходной вариант с использованием Албании. Так сказать "заходят с тыла".

Следующая остановка – Албания

В начале марта в албанских СМИ появилась информация о том, что Анкара и Тирана договорились о переселении 30 тысяч беженцев из Турции на албано-греческую границу. Новость спровоцировала болезненную реакцию среди греков, которые утверждают, что Эрдоган направляет очередную «волну мигрантов» в Элладу.

Редакции Telegram-каналов «Балканская сплетница» и «Рыбарь» рассказывают, как власти Турции стремятся решить проблему беженцев и незаконных мигрантов в условиях пандемии коронавируса и закрытия государственных границ.

В начале марта турецкие власти открыли границу с Евросоюзом и выпустили в страны Старого света мигрантов с беженцами. От откровенного шантажа и вымогания евро Реджеп Эрдоган перешёл к практическим шагам, запустив в сторону Европы «живую бомбу».

Первыми удар прочувствовали соседи Анкары — Болгария и, конечно, Греция, у которой за последние несколько столетий сложились «особенные» отношения сперва с османами, а потом и турками.

Однако совсем иначе складывается ситуация со странами, не состоящими в Европейском союзе. Например, с Албанией.

Тирана неоднократно отказывалась принимать беженцев, прибывающих в Италию, Испанию и Португалию. В стране до 2018 года не рассматривали какого-либо участия в программах ЕС по помощи незаконным мигрантам из стран Африки или Ближнего Востока. В обмен на начало переговоров о вступлении Албании в Евросоюз премьер-министр Эди Рама объявил, что страна согласилась принять беженцев, которым отказал Евросоюз, а также приняла участие в репатриации бывших членов международной террористической организации «Исламское государство»1 из Сирии и Ирака.

3 марта самый популярный телеканал Албании Top Channel сообщил, что ещё с лета прошлого года в условиях повышенной секретности власти Албании развернули работу по созданию центров приёма мигрантов. Первоначально план касался создания и налаживания работы центров приёма беженцев, но, согласно отчетам, теперь ведётся работа над тем, чтобы обеспечить постоянное расселение беженцев либо в новых специализированных поселениях, либо в сельских домах в этих районах.

На фоне крупных экономических проблем, с которыми сталкивается страна после произошедшего полгода назад землетрясения, создание с нуля инфраструктуры для расселения беженцев в Албании вызывает массу вопросов. На данный момент Министерство внутренних дел Албании уже обратилось к муниципалитетам в южной части страны с просьбой указать места, где могли бы быть размещены центры приема беженцев.

Первые прибывшие из Турции беженцы — преимущественно сирийцы — добрались до Албании только 7 марта, и разместили их в Герхотском центре временного содержания в 2 километрах к северу от Гирокастры.

Как оказалось, это лишь часть кулуарных договорённостей между Анкарой и Тираной. В рамках недавно подписанного соглашения о двустороннем военном сотрудничестве планируется дальнейшее укрепление взаимодействия в сферах безопасности и обороны. Албанские СМИ — а вслед за ними и греческие — утверждают, что речь идёт о переселении от 30 до 50 тысяч беженцев из Турции в Албанию.

Расселять мигрантов будут в специально создаваемых центрах в Северном Эпире, исторической области на границе Албании и Греции, где проживает до 120 тысяч этнических греков.

Греки Северного Эпира всегда подвергались притеснениям со стороны албанского государства, а напряженность между ними и албанцами только возросла после распада СССР, спровоцировавшего брожения и усиление межэтнических конфликтов и распрей на всех Балканах. Начиная с 1991 года в регионе было закрыто множество греческих школ, магазины этнических греков неоднократно подвергались нападению, а имущество конфисковалось под надуманными предлогами. Ущемление в правах по национальному признаку стало обыденностью в Албании. К примеру, этническим грекам нельзя занимать определенные должности, служить в армии и полиции.

Албанское руководство при помощи Турции хочет изменить демографический состав населения и ослабить греческую идентичность в регионе с греческим большинством, заменив некоторую часть коренного населения Северного Эпира беженцами.

Албанским СМИ стало известно о строительстве шести центров временного размещения общей вместимостью до 30 тысяч человек, три из которых будут расположены как раз в Северном Эпире: в районах Гирокастра, Корча, Саранда, Эльбасан, Лежа. В Гирокастре планируется использовать инфраструктуру заброшенных военной базы и аэродрома, где разместится до 10 тысяч беженцев. Помимо строительства центров временного содержания предполагается развитие приграничной инфраструктуры для упрощения доставки граждан других государств в эти самые центры, развёртывание центров оказания первой медицинской помощи на шести погранпереходах с Грецией.

В Греции к такой новости отнеслись крайне болезненно, действия правительства Албании назвали «провокационными»: вместо того, чтобы стать бок о бок с Грецией, Албания переносит фронт борьбы с беженцами в тыл.

Подобные действия играют на руку албанской мафии, которая сможет заработать не только на контрабанде людей, но и наркоторговле. В южной части Албании есть огромное количество плантаций каннабиса, на которые, вероятно, и планируется пристроить переселенцев. Кроме того, албанская мафия прославилась торговлей органами в Косово на весь мир, став самым крупным поставщиком «товара» в Европе. Прибытие нескольких десятков тысяч беженцев на юг Албании едва ли пройдёт мимо этого бизнеса.

Генерал-лейтенант ВС Греции Кристос Поугиалис в статье для SLPress утверждает, что помимо обычных беженцев с членами семей Турция планирует «забросить своих агентов» для сохранения контроля над ситуацией, а также «отставных вооружённых джихадистов». Весь этот контингент будет подогревать волнения и беспорядки на греко-албанской границе по примеру того, что произошло на границе с Грецией.

Кроме того, правительство Албании, как утверждают греки, решит pтаким образом «этническую проблему» на юге страны, устроив этноцид местного населения.

В свете коронавирусной пандемии новость о переселении беженцев из Турции в Албанию приобретает несколько иное значение — «живой товар XXI века» теперь рассматривают как потенциальных переносчиков коронавирусной инфекции, которых планируется подбросить Греции.

12 апреля греческие СМИ сообщили о приведении вооруженных сил в высшие степени боевой готовности. Доклады греческой разведки указывают на то, что турецкие власти готовят «новую волну» мигрантов, которых при помощи контрабандистов планируется доставить на греческие острова.

Помимо потенциального гуманитарного кризиса, который вызовет новая волна вынужденной миграции, часть беженцев больна коронавирусом COVID-19. По подсчётам греческих властей, в лагерях на греческих островах 2000 мигрантов потенциально могут являться переносчиками данной инфекции.

Учитывая экономическую ситуацию в Греции, а также состояние местной системы здравоохранения, целенаправленное забрасывание мигрантов со стороны Турции на острова и, уж тем более, в тыл через Албанию для Греции может оказаться фатальным. Да и не только для Греции.

Generosi animi et magnifici est juvare et prodesse (лат. Свойство благородного и великодушного — помогать и приносить пользу).

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