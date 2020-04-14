Посольство США высказалось о ситуации с российскими школьниками

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14.04.2020, 21:16, Новости дня

В США находится 51 школьник из РФ по частным обучающим программам, вопрос их возращения решается напрямую с организаторами, сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии в РФ Ребекка Росс.

«По состоянию на 6 апреля 51 российский школьник остается в США по программам, спонсируемым бизнес-сектором. Насколько мы понимаем, часть из этих студентов через спонсоров программ выразила желание вернуться в Россию, они работают над этим вопросом напрямую с организаторами», – сказала Росс.

Она также заявила, что Госдеп не финансировал и не выдавал гранты на программы для школьников, в том числе из России, но готов оказать им поддержку, передает РИА «Новости».

По ее словам, госдеп «работает над тем, чтобы все иностранные граждане, находящиеся в США, имели доступ к полной и своевременной информации о возможности вернуться на родину».

В посольстве США также сообщили, что якобы передали российскому МИДу информацию о находящихся в Соединенных Штатах российских школьниках 13 апреля.

Ранее стало известно, что МИД РФ устанавливает местонахождение российских школьников, которые были вывезены в США по образовательным программам без ведома властей. Госдему и посольству США сделаны соответствующие демарши.

Сообщалось, что только в рамках курируемой самим Госдепартаментом программы Secondary School Student Program в США прибыло 74 российских старшеклассника.



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