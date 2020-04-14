Личное: Он выдоил все

14.04.2020, 21:15, Разное

А вот такая проблема, как описана в этом письме, очень часто бывает у тех, кто инсценирует в сексе страсть.

На это уходит очень много сил, вот на это вот вранье и цирковое шоу.

Особенно дорого это мужчинам обходится. Это обычно онегины, которые встречаются с женщинами раз-два в месяц, а потом все чаще и чаще откладывают встречи. А потом теряют к сексу интерес навсегда. Потому что они лезут из кожи, чтобы притворяться страстными, обеспечивают и антураж, и сопровождение, и озвучку, и акробатические цирковые номера.

Многим мужчинам эта проблема наверняка знакома.

Но и женщинам тоже. Они надрываются, чтобы показать, какие они секс-бомбы и продемонстрировать бурные оргазмы.

А потом выдыхаются, особенно затащив мужа в брак и родив детей. И никакого секса не хотят. Ресурс секса у них и так был плохой, а они его добили.

Смотрите, как это выглядит.

for_life_for_me

Здравствуйте, Эволюция, очень надеюсь попасть на разбор.

Благодаря хорошей физиологии, получать оргазм у меня получалось, не влюбляясь.

(И дистанционно)

Если парень был симпатичен мне, то я без всяких завоеваний меня спала с ним. Когда я встретила будущего мужа это был опыт нового уровня! Секс так же случился легко: на втором или третьем свидании, но я влюбилась! Оргазмы доходили до 6 раз за один его раз. Секс мне никогда не был нужен, но, эти физиологические моменты мне очень нравились.

(Все Выскочки врушки, но некоторые врут совсем уж нагло. Эта вот даже не пытается сделать вид, что она приближалась к оргазму, признается, что не ощущала ничего. Просто иногда был оргазм, сам собой, механически случался. В шесть раз чаще, чем у любовника, хотя оргазм мужчины, в среднем, наступает раз в пять-десять проще, чем у женщины. Это эволюционный механизм)

Я призналась ему в любви первая, он промолчал, но я спокойно это приняла в короне Спасательницы, потому что он был после развода, и я верила, что долюблю его, залечу раны.

Поскольку у меня были конфликтных отношения с мамой, я хотела жить отдельно, то продавила его на втором году свиданий на совместную жизнь, а на третьем на женитьбу(потому что уже хотела детей).

(Она много подстраивалась и старалась, и в общем, у нее получилось заманить его в загс. Даже то, как она изображала по шесть оргазмов за раз – это шоу для его удовольствия)

Муж получил профессию в университете, куда его пристроили родители, работал в начале наших отношений совсем за маленькие деньги(но ему там нравилось), потом его пристроили на более денежную должность, на которой он испытывал стресс. Мне нравилось, что он зарабатывает, но перевешивало беспокойство за его психические состояние и я стала подпиливать его на смену деятельности. Он сначала отмахивался, а после рождения второго ребёнка, ушёл. Сначала я радовалась, поскольку муж прям оживился, но найти другую работу у него не получалось, позже он нашёл небольшой заработок, но это были буквально 1000р в неделю. Я постепенно сама начала впадать в депрессию и беспокойство о том, как мы будем дальше жить.

Сама я подрабатывала из декрета, но тоже за минимум денег. Из-за моего стресса младшая стала очень плохо спать ночью, я от этого стала как зомби, хотя в первый год ее жизни проблем вообще не было. Но мужу я ничего не говорила, так как это же я его подбила на смену деятельности, чего теперь роптать, надо ждать. В этот же период меня занесло в ведическую психологию, я начала «вдохновлять» мужа.

(Она и раньше была ведической женой, старалась его вдохновлять изо всех и манипулировать)

Появились кислые щи. Секс по-прежнему был часто, но для того, чтобы мне из себя выдавить оргазм, приходилось фантазировать о других мужиках и даже женщинах. Всё это меня очень расстраивать, ведь тогда я считала, что супружеский долг я обязана выполнять, а тут со мною такой сбой.

(Все сексуальные артисты этим страдают)

На пятом году «ведической» жизни я дозрела до того, что секс – не обязанность, а обоюдное желание. Поскольку секса до этого у меня было завались, с моей стороны желания не было. Муж старался соответствовать моим новым представлениям и стал ждать, когда я созрею на инициативу. Он меня начал упрекать, что инициативы от меня не дождёшься, но мне никогда секс не нужен был, а уж мужу он нужен был так часто, что я отдохнуть не успевала. В начале отношений для меня то, что меня хотят было радостью, потом физиология плюс ведическая психология изменили это.

(У мужа желания тоже стало мало, он просто так уже не хочет, хочет, чтобы она вдохновила его, стимулировала, завела. А она совсем выбилась из сил и не может его вдохновлять. А он привык снимать стресс сексом)

Муж ждал, я зрела, он честно старался, но я слишком долго зрела с его точки зрения.

На том же пятом году «ведической» жизни я поняла, что меня несёт куда-то не туда. Сначала в моей жизни появился человек, который настоял, что мне пора работать, иначе я всех «сожру», потом в моей жизни появился Ваш блог, с помощью которого я сейчас пытаюсь выбраться из ямы своих корон и эгоизма.

Работу я нашла, сменила род деятельности, о карьере говорить не приходится, но заработок мой повысился, работа нравится, мечтаю о чем-то более интеллектуальном и сложном в плане работы, но мозгов не хватает.

Как только стала читать блог, ушли щи, появилось много энергии на жизнь и деятельность, Училка и Штурман уходили хуже и сложнее, я работаю над этим и сейчас. Как только я убрала решето(а оно не было мне раньше особо свойственно, но ведическая жизнь поспособствовала его появлению), стала сдерживать Училку все лучше, оказалось, что мне не о чем говорить с мужем. Я слушаю его Училку и решето, но так как Штурмана убрала, то диалога нет. У него теперь баги, которые были свойственны мне, обострились, прямо вижу себя несколько лет назад и очень надеюсь, что моя работа над собой даст плоды и в семейной жизни.

(Вот оно что. Оказывается, чтобы общаться с Училкой мужа нужен Штурман? А когда баги уходят, у партнера они обостряются? Спасибо, Ученица, за вашу тупость. У рапанов всегда так, им не баги мешают, а их отсутствие. Опишите автору, почему у мужа “багов стало больше”)

Стало лучше, безусловно, но ни ему со мной, ни мне с ним, не интересно. Раньше нас связывала его эротомания(он сам себя так недавно назвал) и моя физиологическая отзывчивость, теперь нас связывают дети.

(Да, секс для него много значил, только поэтому он и женился на ней)

Меня это устраивает, его нет. Теперь он ждёт моего желания в сексе, но именно МОЕ желание наступает раз в месяц.

(Раз в месяц она преодолевает себя и ведет себя как раньше, но ей все тяжелей это дается)

Муж, вроде, старается терпеть и ждать, но раз в два-три месяца его недовольство прорывается словесно. А то, что он недоволен видно и так по нарастающим кислым щам. После секса оживляется, вдохновляется, какое-то время выглядит наполненным, а потом постепенно скатывается. И как бы я ни хотела проявлять к нему больше чувств, его кислые щи по поводу его неудовлетворённости физиологической в совокупности с постоянными жалобами на правительство, государство, безответственных людей и т. д. убивают зачатки моего либидо напрочь почти. В те разы, что у нас бывает секс, я едва выдавливаю из себя оргазм, который похож на просвистевший мимо ветер теперь. Точнее, на его дуновение. Мужу мой оргазм важен, я никогда его не имитировала.

Последний всплеск его недовольства был вчера(я хотела написать Вам ещё в прошлый и позапрошлый раз, но тогда ещё верила в свои силы, не стала беспокоить). Сейчас, в карантин, наш промежуток между сексом увеличился, потому что детей к бабушке отправить нельзя, а в кухне я точно уже не смогу кончить. Я предложила мужу заняться сексом ради его удовольствия, но его это коробит, ему надо, чтобы я получила оргазм.

В разговоре в очередной раз звучало, что вот, он старался, подстраивался под меня:

– Сначала ты была недовольна, что я мало зарабатываю, потом, что с детьми не гуляю, потом, что прошу много секса, потом тебе стало надо много нюансов соблюдать, чтобы сексом заняться(я, например, долго терпела неудобный секс на полу твёрдом, когда считала, что супружеский долг – это именно долг). Я, продолжает муж, хороший муж, не пью, не гуляю, не бью, чего тебе вообще не хватает!?!

(Она его тоже уже не слишком привлекает сексуально, но он считает, что будь она более чувственной, ласковой и заинтересованной в сексе, он бы ее хотел как раньше)

Ещё в прошлый наш такой разговор я, по запросу, пыталась сказать (коряво), что мне не хватает спонтанности от него, но он пропустил это мимо ушей, потому что считает это ерундой.

(А она хочет, чтобы это он ее завел, был чувственным и спонтанным, а не просто требовал у нее прежних шоу. Но она сама его приучила к своим шоу, когда старалась затащить в брак)

Главное, что зарабатывает, не пьёт, ни бьет(посмотри вокруг, покажи мне кого-то лучше меня). В прошлый разговор я на вопрос, что я чувствую к нему, отвечала, что благодарность за заботу о нас, за то, что много трудится, чтобы у меня и детей было все необходимое, переживаю за его здоровье.

Но я-то знаю, что он хотел услышать, вижу, как поник после разговора. Сказал, что ему не хватает тактильности от меня, а я, к слову, никогда не была тактильной, у нас так часто был секс, что мне наоборот хотелось остаться в покое телесном. Но после этого разговора, понимая, что секса сейчас столько нет, стала его чаще обнимать, целовать, улыбаться. Но сегодня он сказал, что чувствует в это формальность. Я, конечно, понимаю, о чем он, но это все, что я могу.

(Она никогда не была тактильной, потому что ее ресурс секса всегда спал мертвым сном)

Я бы предложила развод, но пока финансово зависима(взяла большой кредит) плюс младшая ещё маленькая и очень любит папу, я хочу подождать хотя бы до её 10 лет(если ничего не изменится, хотя я пока верю, потому что мне ещё есть, где над собой работать). Сам муж ещё в прошлый разговор обмолвился, что если я не буду давать ему нужных эмоций, он уйдёт и будет денег на детей давать.

Вот, уже на следующий день после взрыва: подошел, скромно улыбаясь, целует ногу, потом покупает мне вкусняшки, делает комплименты. А мне так жалко его в эти моменты(хотя за заботу и желание радовать, конечно, благодарю).

(Вот здесь она зря с жалостью смотрит. Он чувствует вину за то, что хочет уйти, а хочет уйти иногда всерьез)

Сейчас, когда я работаю и зарабатываю, мне стало очень хотеться развиваться в этом направлении, хочу освоить новую профессию, род деятельности, чтобы и развиваться и зарабатывать. Мне нравится управлять финансами, копить, вкладывать, планировать. Он же категорически высказывается на эту тему: «Я копить никогда не буду! У всех на уме только деньги, работать, работать, что, заняться больше нечем?»

Путешествия могли бы ими быть, но это финансово нам недоступно. Но все разговоры о деньгах и «может попробуем накопить на путешествие» были раньше, сейчас я уже поняла, что это только мои темы. Как-то совсем нет у нас общих точек соприкосновения.

Он слушает разных блогеров, пока от этих слушаний у него только увеличилось недовольство ситуацией в стране и т. д. и выглядеть он начал грустнее.

Был период у меня, когда я и детей настроила на то, что, мол, папа мало зарабатывает, но облачала это во фразы: мы не можем себе это позволить, потому что папа на это не зарабатывает. Позже я осознала(не без помощи мужа) этот перекос и сама стала уважительно относиться к его труду, и детям так уже не говорю. К тому же сама работаю и, конечно, позволить себе могу больше, не тяну из него.

Я не пойму: либо я его замучала вконец своей «ведической» сдвинутостью за те пять лет, либо все же он выдоил из меня все, что было в запасе, но на больший срок?

Есть ли шанс, что все выровняется благодаря моим улучшающимся границам? Или я обманываю себя и не настолько они уж у меня улучшились?

(Автор, границы у вас ужасны. Ресурсы тоже в плачевном состоянии. Только и хорошо, что есть дети, и муж пока еще тоже есть)