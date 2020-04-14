Опубликован ТОП-5 лучших электромобилей 2020 года

14.04.2020, 21:09, Разное

Развитие рынка электрокаров стремительно продолжается, появляется большее количество новых любопытных моделей. Эксперты решили выделить ТОП-5 самых лучших дебютантов нынешнего года.

Список открывает Tesla Model Y – это новая версия кроссовера компании. О полных характеристиках практически ничего не известно: называются лишь цифры запаса хода – не менее 300 миль. Следом располагается еще один кроссовер, но уже от концерна Volvo – XC40. Транспортное средство оснащено 400-сильным двигателем, а разгон с 0 до 100 км/час за 5 секунд. Функция быстрой зарядки также предусмотрена – с 0 до 80% аккумулятор зарядится за 40 минут. ТОП-3 закрывает BMW iX3 с 286-сильной силовой установкой. Трансмиссия электрокара собрана из специальных компонентов, уменьшающих вес автомобиля, пишет издание NewInform.

Не менее интересной моделью, по мнению экспертов, может стать Polestar 2. Кстати, компанией владеют Volvo и материнский бренд Geely. Автомобиль оснастят мощным мотором на 408 лошадиных сил, а запас хода должен составить более 270 миль. Последним представителем рейтинга становится Audi E-Tron, оснащенный электрической трансмиссией Quattro и передовыми технологиями безопасности.