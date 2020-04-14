Личное: Примитив на карантине

14.04.2020, 21:00, Разное

Помните, я предсказывала, что без тусовок, где можно выгулять очередное платье, наши примитивные селебы начнут нервничать и суетиться, и, как следствие, продемонстрируют свою дурь в полном объёме?

Выпьют коньячку и пойдут в прямые эфиры нести всякую фигню в жалкой надежде быть интересными.



Фото: Соцсети

Так, Яна Рудковская, например, решила, наконец, вылезти из вонючей пижамы, раздвинуть корявые ноги и показать какие-то там упражнения. Заодно показала то ли торчащую из микро-шорт прокладку, то ли половые губы.

Мерзость, конечно.

Ольга Орлова, наряду с другими женщинами пониженных умственных способностей, соорудила платье из подушки и запилила фоточку в Эскортограм. Юмор уровня «поскользнулся на банане и пёрднул».



Фото: Соцсети

Впрочем, Бузова свою коллегу по публичному дому 2 переплюнула: подстригла, страдая на камеру, пришитые космы, заковала микро-сиськи в пуленепробиваемый пуш-ап и приняла ванну из растворимой лапши. По задумке Бузовой, такой видос должен быть смешным. Вам смешно?

Тина Канделаки, как я уже рассказывала, снимает фитнес-видео по мотивам моих фитнес-постов, тряся тушей страдающего ожирением стаффорда. Когда же получает за это словом по откормленным мордасам, то пододвигает в фотошопе деревья, чтобы доказать миру, что она всё-таки похудела.



Фото: Соцсети

Заклятые соперники-фигуристы — Ягудин и Плющенко — оба ведут себя, как однояйцевые клоуны-дебилы. Ягудин, встав на каблуки и прикрыв причинное место подушкой, пялится на оливку, а Плющенко трясёт ногами в районе перекошенного лица своей жены.



Фото: Соцсети

Может, Женёк отчаянно надеется на то, что после съёмки Яна от него, наконец-то, отстанет, и ему удастся закрыться в туалете с телефоном и отправить пару сообщений какой-нибудь красивой девушке?

В общем, у них там у всех — как в психиатрической больнице: нервно, задорно, адекватному человеку — чуждо. И то ли ещё будет!

А вы чем в карантине занимаетесь?

Я по-прежнему пишу по 3 поста в день, тренируюсь по часу, ем мало, смотрю «Наследников». Читать не хочется. Красить губы и выходить в прямые эфиры — тоже.

Что у вас с работой? Как настроение? Чем наполнен ваш день?