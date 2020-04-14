Подмосковную полицию перевели на усиленный режим несения службы

14.04.2020, 21:04, Новости дня

Сотрудники подмосковной полиции перешли на усиленный режим несения службы в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин.

«Хочу сказать, что в условиях повышенной готовности и режима самоизоляции граждан, а также с введением ограничительных мер в Московском регионе личный состав подмосковной полиции переведен на усиленный режим несения службы», – передает ТАСС слова Стрыгина.

Эксперт отметил, что плотность нарядов увеличилась в полтора раза.

Кроме того, нарушителям режима самоизоляции в Подмосковье будет грозить уголовная ответственность.

«Хочу ответить: протоколы для нас – не панацея. Личный состав нацелен на проведение разъяснительной работы. Но злостным нарушителям грозят жесткие меры – вплоть до уголовной ответственности», – сказал Стрыгин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что пик заболеваемости коронавируса в РФ еще не пройден. Кроме того, эпидемиолог оценил эффективность двухнедельной самоизоляции в России.

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