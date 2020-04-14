Росавиация заявила о возвращении 4 тыс. россиян за неделю

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14.04.2020, 21:04, Новости дня

Российские авиакомпании с 6 апреля выполнили 22 вывозных рейса, в Россию вернулись почти 4 тыс. россиян, информирует Росавиация.

«Всего с 6 по 12 апреля выполнено 17 рейсов, перевезено 3 тыс. 172 соотечественника. 13 апреля рейсами «Аэрофлота» из Мадрида и Подгорицы домой вернулось 255 человека. Сегодня «Сибирь» из Бангкока в Новосибирск доставила 197 человек, в Иркутск – 156. «Аэрофлот» выполнил рейс Анталья – Москва, перенесенный с 11 апреля из-за введения в крупнейших турецких городах комендантского часа на выходные. В Москву вернулись 146 человек», – передает РИА «Новости» сообщение Росавиации.

Указывается, что вывозную программу продолжат 15 апреля. Россияне вернутся рейсом «Аэрофлота» в Санкт-Петербург и Москву из Нью-Йорка.

«Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля. Он включает рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань и Уфу, Владивосток и Екатеринбург. «Аэрофлот», «Сибирь» и «Уральские авиалинии», как ожидается, выполнят вывозные рейсы из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани», – передает ТАСС сообщение Росавиации.

Указывается, что также прорабатывается организация вывозного рейса из Непала, его могут выполнить авиакомпанией Royal Flight.

Ранее премьер страны Михаил Мишустин заявил, что в первую очередь РФ вывезет из-за рубежа россиян, уехавших из страны в 2020 году. Минтранс также предлагал наделить Росавиацию полномочиями согласовывать вывоз российских граждан из-за рубежа с помощью бизнес-джетов.



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