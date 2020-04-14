В Сети показали длинный универсал Lada Granta

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14.04.2020, 21:00, Новости дня

В Сети продемонстрировали снимки обновленного универсала LADA Granta, который обладает удлиненным кузовом.

Вместе с тем эксперты уже указали, что обыкновенная модель имеет существенный недостаток, выраженный в отсутствии объемного багажника. Благодаря новому исполнению LADA Granta сможет оказаться более полезной моделью, которую отобразили на свежих фотографиях. Рендерные снимки построены на оригинальном исполнении, которое несколько видоизменили художники.

Вместе с тем аналитики уверены, что предложенный экземпляр так и останется в формате изображения, тогда как серийного исполнения универсала LADA Granta в ближайшее время не придется ждать. В актуальной модификации модель поставляется с 1,6-литровым двигателем при цене 488 тысяч рублей.



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