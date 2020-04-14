Найден материал, который меняет проводимость при смене магнитных свойств

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14.04.2020, 21:00, Новости дня

Американские ученые обнаружили первый случай, во время которого переход материала в магнитное состояние привел к изменениям в его кристаллической структуре. Это привело к тому, что уменьшилась проводимость и проводник превратился в изолятор.

Троилит — это железный минерал с формулой FeS. Ученые предполагают, что при смене температуры этот материал приобретает одновременно магнитные и проводящие свойства. По мнению ученых, движение атомов в кристаллической решетке такого материала влияет на свойства минерала.

Чтобы узнать поведение троилита, ученые вырастили его идеальные кристаллы, а после синтеза провели рентгенографический и нейтронографический анализ. Во время исследования специалисты зафиксировали неизвестные механизмы перестройки кристаллической решетки. Обнаружилось, что при высоких температурах материал становится немагнитным, а при низких – у материала возникают магнитные свойства.



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