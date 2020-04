Что почитать на досуге: любимые книги Кейт Миддлтон, Меган Маркл, королевы Летиции и других монархов

14.04.2020, 20:55, Разное

О том, что время на карантине (который вообще непонятно сколько продлится) нужно проводить с пользой, не сказал только ленивый, но поспорить с этим сложно. Чтение книг – один из самых популярных вариантов досуга, дело осталось за малым – выбрать, что почитать. На этот раз мы обратились за вдохновением к представителям королевских семей мира, и вот что они нам предлагают.

Меган Маркл

На основании интервью, которые Меган давала еще в те времена, когда не была знакома с принцем Гарри, ее бывшего lifestyle-блога The Tig и цитат писателей, появлявшихся на Instagram-странице RoyalSussex, СМИ выяснили, что герцогиня в основном любит книги по саморазвитию. Так, в число ее любимых входят “Четыре соглашения” (The Four Agreements) Мигеля Руиса – в ней автор показывает причины, мешающие человеку радоваться жизни и руководить своей судьбой, и предлагает заключить каждому с самим собой четыре соглашения, основанных на любви; и “Дао Винни-Пуха” (The Tao of Pooh) Бенджамена Хоффа, которую Меган впервые прочитала в 13 лет по совету мамы Дории.

Еще больше жизненных уроков можно почерпнуть из книг “Где мой сыр? Самый популярный в мире метод менеджмента” Спенсера Джонсона и “Манифест мотиваций. Девять деклараций” Брендона Берчарда. Автор последней пытается ответить на важные вопросы, которые волнуют каждого думающего человека, вроде выбора своего пути, реализации мечт, победы над страхами и прочего. Также по признанию самой Меган на сайте The Tig, ей нравится послание, которое передают мемуары умирающего хирурга Пола Каланити – “Когда дыхание растворяется в воздухе. Иногда судьбе все равно, что ты врач”. Также герцогиня “просто обожает” “Маленького принца”.

В их с Гарри Instagram-блоге нередко появлялись цитаты поэтессы Майи Ангелу и профессора Лео Бускаглиа, автора теории, что человеку нужно 5 объятий в день, чтобы выжить, 8 – чтобы хорошо себя чувствовать и 12 – для того, чтобы быть очень счастливым.

Из любимых книг Меган о моде: “Grace. Автобиография” от известного модного редактора Грейс Коддингтон и Jackie: The Clothes of Camelot Джея Малвейни о стиле первой леди США Джеки Кеннеди.

Кейт Миддлтон

Благодаря недавно опубликованной на Instagram-странице герцога и герцогини Кембриджских фотографии поклонники Кейт узнали о ее литературных предпочтениях. На столе Кейт Миддлтон было замечено коллекционное издание собрания классической британской литературы издательства Penguin. Оно отличается твердым переплетом, оформленным художницей Коралией Бикфорд-Смит. В серию вошли следующие бестселлеры ярчайших писателей Великобритании – Уильяма Шекспира, Чарльза Диккенса, Оскара Уальда и других: Чарльз Диккенс, “Рождественская песнь и другие рождественские повести” и “Холодный дом”; Уильям Шекспир, “Сонеты” и “Жалоба влюбленной”; Джейн Остин, “Чувство и чувствительность”, “Нортенгерское аббатство”, “Мэнсфилд-парк” и “Эмма”; Томас Харди, “Тэсс из рода д’Эрбервиллей”; Джордж Элиот, “Миддлмарч”; Оскар Уайльд, “Портрет Дориана Грея”; Артур Конан Дойл, “Собака Баскервилей”. Единственной книгой, выбивающейся из британского списка, стала “Одиссея” Гомера.

Герцогиня Камилла

Супруга принца Чарльза является патроном Национального фонда грамотности и стремится в том числе привить любовь к чтению молодежи. Воспитание ее собственного литературного вкуса она приписывает своему отцу – “пылкому библиофилу”, как назвала его однажды Камилла. В Международный день книги 2018 года герцогиня делилась подборкой произведений, которые должны понравиться детям: “БДВ, или Большой и Добрый Великан” Р. Даля; “Очень голодная гусеница” Э. Карла; книги о Гарри Поттере Дж. Роулинг (по словам Камиллы, их любит читать принц Чарльз своим внукам, причем он активно использует мимику и меняет голоса, оставляя маленьких принцев и принцессу “в завороженном состоянии”).

Для взрослых Камилла рекомендует книги лауреатов Букеровской премии, которую она поддерживает с 2013 года. Например, “Заветы” М. Этвуд, продолжение романа “Рассказ служанки”; “Девушка, женщина, всё остальное” Б. Эваристо; “Молочник” А. Бернса.

В минувший пасхальный уикенд Камилла поделилась новой книжной подборкой, призванной помочь провести время с пользой на карантине: “Неугомонная” (Restless) У. Бойда; “Повесть о двух городах” Ч. Диккенса; серию книг The Simon Serrailler Mysteries автора С. Хилл; “Тайное содружество” Ф. Пуллмана; “Джентльмен в Москве” Э. Тоулеса; “Ученик архитектора” Э. Шафака.

Принц Чарльз

Как и в случае Камиллы, Чарльз унаследовал любовь к чтению от своего отца – принца Филиппа. Он до сих пор помнит те “волнующие моменты”, когда Филипп знакомил его с “Песнью о Гайавате” Г. Лонгфелло, “Просто сказками” Р. Киплинга и с произведениями У. Шекспира. Позже на него оказал влияние его друг и наставник Лоренс ван дер Пост, южноафриканский писатель и философ. Его самые известные произведения “Темный глаз в Африке” и “Потерянный мир Калахари”.

Королева Летиция

В интервью по случаю помолвки с будущим королем Испании Летиция призналась: она влюбилась в него еще и потому, что он очень любит книги. Даже в качестве подарка к обручению Летиция преподнесла Филиппу первое издание одного из романов 19 века. Сама же королева любит Ницше, Кьеркегора и словенского профессора Славоя Жижека. Также она является поклонницей британского антиковеда Мэри Бирд, и в частности ее работы “SPQR. История Древнего Рима”. Летиции понравилось произведение A Woman Looking at Men Looking at Women: Essays on Art, Sex, and the Mind Сири Хастведт. Из современной художественной литературы Летиция отметила для себя книги – “Свобода” Джонатана Франзена, “Карта и территория” Мишеля Уэльбека и “Убийство командора” Харуки Мураками.

Шарлотта Казираги

Племянница князя Монако признается, что нередко читает несколько книг сразу. Ей нравятся стихотворения Эмили Дикинсон, произведения Ги де Мопассана и Гюстава Флобера.

Королева Матильда

Когда Ее Величество Бельгии спросили, какие книги повлияли на ее жизнь, она назвала такие произведения: автобиография Хелен Келлер “История моей жизни” и “Оскар и Розовая Дама” Эрика-Эммануэля Шмитта. Также Матильде понравились книги: “Sleepwalker” Кристофера Кларка, в которой автор рассуждает о причинах начала Первой Мировой войны, и “The Virtues of Failure” Чарльза Пепина, которая учит читателя видеть в ошибках и неудачах – основу для роста и развития.

Принцесса Метте-Марит

Одна из любимых книг будущей королевы Норвегии – психологический триллер “Птичий суд” Агнес Раватн. В числе других современных скандинавских авторов, чье творчество нашло отклик у Метте-Марит, – Карл Фруде Тиллер, Олауг Нильссен, Марит Эйкемо, Моника Эсакстуэн, Хельге Торвунд и Зезан Шакар.

Хорошие книги дают нам понимание себя и – что еще важнее – то, какими мы хотели бы стать. Качественная литература может помочь нам лучше понять себя и окружающий мир, – считает Метте-Марит.