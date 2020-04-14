 

Анастасия Уколова стала виновницей уличного скандала

14.04.2020, 20:53, Разное

Актриса Анастасия Уколова стала виновницей небольшого уличного скандала. Знаменитость попыталась призвать к ответственности семью, нарушающую режим самоизоляции.
Анастасия Уколова рассказала, что за 17 дней впервые вышла из дома и то, только ради прохождения медосмотра в ближайшей больнице. На дорогу ей потребовалось всего 10 минут, и актриса запаслась перчатками, маской и антисептиком. Каково же было её удивление, когда она увидела массу гуляющих компаний, в которых были не только подростки, но и пожилые люди и даже дети. Уже на обратном пути звезда не выдержала и подошла к одной семье. На улице был отец, мать и четверо детей, один из которых – в коляске. Уколова спросила, слышали ли о они о режиме самоизоляции и не переживают ли за здоровье своих детей, на что получили весьма агрессивный ответ: «Да какое тебе дело? Хотим гулять и гуляем».

Такое поведение и крайняя безответственность вызвала у актрисы только негативные эмоции. Её поддержали и поклонники, которые тоже видят множество людей на улице не только без уважительной причины, но даже без элементарных средств индивидуальной защиты.



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