Фитнес-эксперт предупреждает о риске онлайн-тренировок с обещаниями идеальной фигуры

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14.04.2020, 20:53, Разное

Недоступность фитнес-залов в условиях социального дистанцирования вынуждает многих воспользоваться услугами популярных блогеров. Эксперт и телеведущий Эдуард Каневский предупреждает о возможных рисках выбора.
Прежде всего, считает специалист в области фитнеса, не стоит ориентироваться на количество подписчиков страницы в Instagram. Технология раскрутки позволяет представить любой результат, а сотни тысяч пользователей еще не гарантируют результативность и безопасность тех упражнений, которые рекламируются. Польза во многом зависит от того, какой вид тренинга используется. Персональные тренировки через WhatsApp или по “Скайпу”, когда у тренера есть возможность видеть своего клиента и корректировать его действия, являются своего рода поддерживающей терапией и позволяют сохранять свое физическое и психологическое состояние в норме в условиях карантина. Однако не стоит заниматься самообманом и рассчитывать на серьезный результат, например для похудения. В обычном онлайн-формате очень сложно обучить людей упражнениям, а проконтролировать их тем более. Ответственность за повышенное артериальное давление или любые проблемы со здоровьем участник берет полностью на себя. Безусловно, заниматься в режиме онлайн желательно подготовленным людям.

Рекомендация от Эдуарда Каневского ко всем, кто хочет обратиться к фитнес-блогерам, — получить информацию об их образовании. Громкое имя в спорте звучит привлекательно, но это не означает, что рекомендации профессионала подойдут для человека, решившего в условиях самоизоляции приподняться с дивана. Для фитнес-тренера предпочтительным является медицинское, спортивное и педагогическое образование, а также обязательно курсы повышения квалификации с дипломом государственного образца, считает эксперт Каневский в беседе с журналистами “Телепрограммы”.



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