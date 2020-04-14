Число вирус-положительных во Франции превысило 100 тыс. человек
14.04.2020, 20:48, Новости дня
Число подтвержденных случаев коронавируса во Франции с начала эпидемии пересекло отметку в 100 тыс. человек, сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
«По данным на сегодняшний вечер, мы перешагнули отметку в 100 тыс. подтвержденных тестами случаев заражения коронавирусом», – сказал эксперт, передает РИА «Новости».
Общее число заболевших составляет 103 573 человека.
Общее число смертей, зафиксированных в больницах и медикосоциальных учреждениях, составляет 15 529.
Ранее DKG представил рейтинг 20 стран, подверженных рискам в условиях распространения коронавируса. Франция вошла в первую пятерку рейтинга.
Напомним, число вирус-положительных в мире превысило 2 млн человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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