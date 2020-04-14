Саудовский принц назвал «семейными» отношения с Россией

14.04.2020, 20:48, Новости дня

Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, говоря о разногласиях с Россией, назвал отношения с Москвой «семейными».

У него спросили, как Эр-Рияду удалось вернуть к переговорам, пишет Energy Intelligence.

«Семья остается семьей, и в семье иногда возникают споры, но они не выводят их на улицу», – ответил он.

По его словам, благодаря этим «семейным отношениям» удалось в конечном итоге успешно разобраться с разногласиями.

«Если бы не серьезное сотрудничество с нашими друзьями в России, эта сделка не состоялась бы», – сказал Абдель аль-Сауд.

Ранее СМИ сообщили, что из-за пандемии коронавируса РФ якобы пришлось «пойти на уступки» по нефтяной сделке.

В воскресенье в ходе нового заседания ОПЕК+ 23 страны договорились о сокращении добычи нефти.

По словам главы минэнерго Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля, а общемировое сокращение добычи прогнозируется на 19 млн баррелей.

Министр энергетики Александр Новак раскрыл условия сделки нефтедобывающих стран для России.