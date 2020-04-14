 

Саудовский принц назвал «семейными» отношения с Россией

14.04.2020, 20:48, Новости дня

Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, говоря о разногласиях с Россией, назвал отношения с Москвой «семейными».

У него спросили, как Эр-Рияду удалось вернуть к переговорам, пишет Energy Intelligence.

«Семья остается семьей, и в семье иногда возникают споры, но они не выводят их на улицу», – ответил он.

По его словам, благодаря этим «семейным отношениям» удалось в конечном итоге успешно разобраться с разногласиями.

«Если бы не серьезное сотрудничество с нашими друзьями в России, эта сделка не состоялась бы», – сказал Абдель аль-Сауд.

Ранее СМИ сообщили, что из-за пандемии коронавируса РФ якобы пришлось «пойти на уступки» по нефтяной сделке.

В воскресенье в ходе нового заседания ОПЕК+ 23 страны договорились о сокращении добычи нефти.

По словам главы минэнерго Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля, а общемировое сокращение добычи прогнозируется на 19 млн баррелей.

Министр энергетики Александр Новак раскрыл условия сделки нефтедобывающих стран для России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / МИД назвал условия для въезда иностранцев в Россию

13.04 / В центре Москвы из машины украли рюкзак с 4 миллионами рублей

27.02 / Бренд Datsun в январе увеличил продажи в РФ на 29%

02.02 / Посол назвал успех «Балканского потока» причиной «шпионских» скандалов

22.02 / FP: Госдеп подозревает Россию в коронавирусной дезинформации

30.03 / Белый дом раскрыл детали разговора Путина и Трампа

28.02 / Берлин пожаловался на сопротивление гендерному равенству в мире

19.03 / Коронавирус готовит жесткую посадку авиаотрасли

08.02 / Форвард “Далласа” Гурьянов вывел из строя партнера по команде Радулова

08.03 / Подозреваемого в убийстве школьника в Петербурге отправили под домашний арест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска