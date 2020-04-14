 

Эпидемия коронавируса в Италии. Количество жертв остается высоким

14.04.2020, 20:45, Новости дня

Общее количество погибших в результате эпидемии коронавируса в Италии превысило 21 тыс. человек, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Так, по состоянию на 18.00 14 апреля в Италии подтверждено 21 067 смертей, связанных с COVID-19. За последние сутки скончалось 602 человека, что на 36 больше, чем 13 апреля.

От коронавируса вылечилось 37 130 пациентов; 102 291 продолжает болеть. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 162 488 человек (с учетом умерших и выздоровевших).

В терапевтических отделениях лечение проходит 28 тыс. человек, в отделениях интенсивной терапии – 3186. Еще 73 тыс. инфицированных лечатся дома.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 14 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,94 млн, из них 123,3 тыс. умерли, более 467 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Путин рассказал, что у него не самая большая зарплата в стране

17.02 / Коронавирус впервые поразил россиянку: женщина госпитализирована с лайнера в больницу

31.03 / Денег хватит на месяц: больше половины россиян оказались без сбережений в кризис

05.02 / Скидок новому кабмину не будет: Путин провел первое совещание с министрами в Кремле

05.02 / Правительство одобрило национальную программу Украина-НАТО на 2020 год

15.02 / Загороднюк о плане “12 шагов”: Не отвечает нашей позиции, это частная инициатива каких-то граждан

26.03 / Летчик Ярошенко заболел в американской тюрьме «каким-то ОРВИ»

26.02 / Путин удивился отсутствию в Конституции упоминания о поддержке культуры

25.02 / Мини-футбол. “Синара” остановила лидеров Суперлиги

25.03 / ВТБ и Сбербанк отреагировали на предложение Путина по кредитным каникулам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска