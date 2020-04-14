Эпидемия коронавируса в Италии. Количество жертв остается высоким

14.04.2020, 20:45, Новости дня

Общее количество погибших в результате эпидемии коронавируса в Италии превысило 21 тыс. человек, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Так, по состоянию на 18.00 14 апреля в Италии подтверждено 21 067 смертей, связанных с COVID-19. За последние сутки скончалось 602 человека, что на 36 больше, чем 13 апреля.

От коронавируса вылечилось 37 130 пациентов; 102 291 продолжает болеть. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 162 488 человек (с учетом умерших и выздоровевших).

В терапевтических отделениях лечение проходит 28 тыс. человек, в отделениях интенсивной терапии – 3186. Еще 73 тыс. инфицированных лечатся дома.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 14 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,94 млн, из них 123,3 тыс. умерли, более 467 тыс. выздоровели.