 

Цена нефти впервые после заключения сделки ОПЕК+ упала ниже $30 за баррель

14.04.2020, 20:45, Новости дня

Впервые после заключения соглашения между странами ОПЕК+ о снижении мировой нефтедобычи стоимость нефти эталонной марки Brent опустилась ниже $30 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

На данный момент июньские фьючерсы торгуются у отметки $29,7 за баррель, тогда как в ожидании сделки ОПЕК+ стоимость нефти поднималась до $32–34.

Как отмечает Bloomberg, инвесторы полагают, что планируемого снижения нефтедобычи недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса: на данный момент экономика Китая только начинает восстанавливаться после вынужденной остановки из-за пандемии коронавируса, тогда как в других странах мира ограничения на деятельность некоторых предприятий продолжает действовать.

12 апреля члены ОПЕК, Россия и ряд других стран заявили, что договорились о сокращении объема добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, что составляет около 10% от всей поступающей на рынок нефти. Затем до конца года нефтедобыча будет снижена на 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года по май 2022 года – на 5,8 млн баррелей в сутки. Президент США Дональд Трамп заявлял, что в ОПЕК+ обсуждают сокращение объема добычи сырья на 20 млн баррелей в день – вдвое больше, чем было согласовано.

Нефтяной рынок тем не менее сдержанно отреагировал на сделку. 13 апреля, в первый после сделки день торгов, цена на нефть снижалась, а не росла. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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