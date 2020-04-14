Треть туристических объектов в Чернобыльской зоне уничтожена

14.04.2020, 20:45, Новости дня

В результате лесных пожаров, которые продолжались в Чернобыльской зоне отчуждения с 4-го по 14 апреля, полностью сгорели около 30% туристических локаций. Об этом в эфире hromadske заявил директор турагентства Chernobyl Tour Ярослав Емельяненко.

“Более 30% туристических локаций потеряны полностью и восстановлению не подлежат, потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха”, – сказал он.

По информации Емельяненко, полностью сгорели многие брошенные села в Полесье, а также “некоторые металлические локации”. При этом основные туристические объекты (в частности, города Чернобыль, Припять, военный городок Чернобыль-2, в котором расположена радиолокационная станция) не пострадали.

Емельяненко заявил, что его турагентство намерено провести переговоры с администрацией зоны отчуждения о восстановлении части локаций. “Возможно, с использованием современных технологий, например, дополненной реальности. Чтобы показать людям, которые приезжают, что здесь было”, – сказал он.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении. Еще один мужчина, вероятно, причастный к возгоранию, был задержан 13 апреля.

13 апреля в Facebook директор компании Chornobyl Tour, член общественного совета Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения угрожает Припяти и хранилищу радиоактивных отходов. В ГСЧС назвали предположение об угрозе хранилищу фейком.

14 апреля Фирсов сообщил, что пожар в зоне отчуждения потушен. “Если коротко – пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас, – в целом в норме”, – отметил он.