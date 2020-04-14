 

Украинский футболист Алиев признался, что выступал за “Локомотив” закодированным

14.04.2020, 20:42, Новости дня

Бывший полузащитник московского "Локомотива" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, что в бытность игроком он имел проблемы с алкоголем.

"До выступлений в "Локомотиве" я с алкоголем перебарщивал. Но никогда не скрывал, что в "Локо" я не пил, был закодирован, — признался украинец в интервью Спорт24.Ru. — В Москве пил только колу и кофе. Я мог поехать посидеть с друзьями, нравилась атмосфера, где я мог просто посидеть и поболтать"

Напомним, что Алиев выступал за "Локомотив" в 2010 году. В составе столичных "железнодорожников" он провел 25 матчей, забив в них 14 голов.



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