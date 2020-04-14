 

Хоккеист Лехтеря сменит СКА на “Спартак”

14.04.2020, 20:42, Новости дня

Нападающий хоккейного клуба СКА Йори Лехтеря станет игроком московского "Спартака". 32-летний финн дал согласие на переход в столичный клуб и подпишет контракт сроком на один сезон.

Об этом сообщает Чемпионат.Com. Помимо красно-белых, на финского хоккеиста также претендовало московское "Динамо". Бело-голубые рассчитывали заполучить игрока и поставить его в одно звено с соотечественником Теэму Пулккиненом.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Лехтеря сыграл за петербургских "армейцев" 51 матч, набрав в них 30 очков по системе "гол плюс пас" (15 голов и 15 ассистов). "Спартак" станет четвертым российским клубом в его карьере. Ранее он выступал за "Сибирь" и "Локомотив".



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