 

Вирусолог оценил риск заразиться COVID-19 через банковскую карту

14.04.2020, 20:31, Новости дня

Если человек будет соблюдать все рекомендованные меры безопасности, то вероятность того, что он заразится коронавирусом через карту, приложенную к терминалу в магазине, мала, сообщил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Известно, что новый коронавирус может оставаться на различных предметах в течение 24 часов, в связи с чем многие врачи рекомендуют надевать в общественных местах не только маску, но и перчатки. Также специалисты напоминают, что нужно регулярно мыть руки и не касаться ими лица, носа и глаз.

«На мой взгляд, риски минимальные. Человек же эту карточку в рот не кладет, и пальцы после пользования тоже не облизывает. Просто нужно соблюдать элементарные правила: мыть руки с мылом, либо, если нет возможности, обрабатывать их антисептиком. Лицо вообще вне дома лучше не трогать. К тому же, насколько я видел, эти терминалы для карт тоже регулярно протирают всякими средствами. Так что вообще переживать на счет этого не стоит», – говорит Зверев.

Также вирусолог отмечает, что не видит никакой необходимости протирать спиртосодержащими растворами банковские карты, так как есть вероятность таким образом их попросту испортить.

Ранее в Минздраве порекомендовали медицинским учреждениям не использовать кондиционеры, так как через них может распространиться коронавирусная инфекция. 



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