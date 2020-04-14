В Киево-Печерской лавре подтвердились почти 100 случаев коронавируса
14.04.2020, 20:30, Новости дня
Около 100 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Киево-Печерской лавре, два человека умерли, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«В [Киево-Печерской] лавре подтверждено почти сто заболевших коронавирусом и два летальных случая», – передает ТАСС слова главы государства.
На территории монастыря выставлены четыре поста полиции, там же находятся специалисты лабораторного центра.
Как известно, 12 апреля в Лавре от коронавируса умер 47-летний иеродиакон Наум, чуть позже скончался 73-летний насельник обители архимандрит Нектарий. 13 апреля от коронавируса умер находившийся в Киево-Печерской лавре 40-летний монах из Почаевской лавры (Тернопольская область).
Напомним, Киево-Печерскую лавру 5 апреля закрыли на карантин после 90 случаев коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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