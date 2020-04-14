Работу в Москве через центр занятости «Моя карьера» нашли более 1 тыс. человек

14.04.2020, 20:30, Новости дня

На рынке труда Москвы в связи с ситуацией с коронавирусом произошли изменения, однако ряд компаний и предприятий продолжают нанимать сотрудников, центр занятости «Моя карьера» готов предложить более 40 тыс. новых вакансий, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Рынок труда Москвы самый масштабный и диверсифицированный в России. И даже сейчас, когда ситуация на рынке труда Москвы сильно изменилась из-за эпидемии в городе, отдельные сферы и компании продолжают нанимать специалистов. Мы понимаем, что многие предприятия вынуждены сокращать персонал, и люди могут оказаться в непростом финансовом положении. Поэтому наши центры занятости «Моя карьера» сейчас активно работают с крупнейшими работодателями и помогают в поиске работы всем желающим. Только за последние две недели на сайте центра появилось 44 тыс. новых вакансии, и уже более 1 тыс. людей нашли работу в период эпидемии», – сказала Ракова, ее слова приводит оперштаб Москвы по коронавирусу в Telegram.

На рынке труда отмечается активный спрос на ряд специалистов: логисты всех уровней, курьеры, операторы контакт-центров, менеджеры по онлайн-продажам, водители грузовиков, комплектовщики.

Также есть вакансии и в ИТ-сфере: от специалистов, которые смогут быстро сделать сайты и сервисы по доставке, до продвинутых профессионалов по базам данных, оптимизации онлайн бизнес-процессов, аналитики big data и разработчики искусственного интеллекта.

В компании Яндекс.Еда и Deliveryclub требуются курьеры (средняя зарплата 50-60 тыс. рублей), в ритейл-сети METRO, «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит» ищут продавцов-кассиров (зарплата от 25 до 55 тыс. рублей). Кладовщики/комплектовщики требуются в «Яндекс.Лавку» и «Ленту» (средняя зарплата 30-40 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что каждый третий москвич приостановил работу из-за ситуации с коронавирусом.