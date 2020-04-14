 

Медики назвали вредные для здоровья почек продукты

14.04.2020, 20:30, Разное

Медики назвали продукты, которые при частом употреблении, оказывают разрушающее воздействие на здоровье человека. Особенный вред они наносят биологическому фильтру организма – почкам.
Работа почек осложняется людьми непреднамеренно. Опасный для них выбор продуктов питания часто связан с семейными традициями, недооценкой роли еды для нормальной жизнедеятельности. Перекусы на ходу, увлечение фастфудом наносят самый тяжелый удар не только органам желудочно-кишечного тракта, но и выделительной системе. Кроме основной деятельности по выведению из организма воды и конечных продуктов обмена веществ, почки выполняют эндокринную функцию, принимая непосредственное участие в синтезе многих гормонов. Недопустимый объём сахара и соли в продуктах быстрого приготовления нарушает важный для организма процесс. Наличие же фосфатов в полуфабрикатах приводит к развитию болезней данного органа.

В свою очередь почечная недостаточность повышает риск инфаркта и инсульта в 25 раз. Вредит здоровью почек и избыточное содержание белка, после употребления такой еды увеличивается нагрузка, заставляющая их работать в усиленном режиме. Для профилактики медики советуют в обязательном порядке знакомиться с составом продуктов, обращая внимание на содержание соли, сахара и белка в них. Неблагоприятно сказывается на здоровье почек переедание, нарушение водного режима, а также малоподвижный образ жизни.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Скандалы: Пострадавшие выполнили работу полиции

17.03 / Бородина подвергла резкой критике Екатерину Диденко за очередную выходку

17.02 / Мнение: О ситуации в Боливии

21.03 / Мнение: Ядерные силы России и США по состоянию на 2020-й год. Типы МБР

10.02 / Депутат из Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

27.02 / Елена Степаненко после развода молится за Евгения Петросяна

30.03 / Samsung выпустила обновление Android 10 с оболочкой One UI 2.0. для первого смартфона с 4 камерами

06.04 / Раскрыта тайна зарождения жизни на планете Земля

13.02 / Эксперт назвал главное качество, необходимое космонавтам для полета к Луне

12.04 / Юморист «Кривого зеркала» Александр Морозов чуть не умер от потери крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска