Медики назвали вредные для здоровья почек продукты

14.04.2020, 20:30, Разное

Медики назвали продукты, которые при частом употреблении, оказывают разрушающее воздействие на здоровье человека. Особенный вред они наносят биологическому фильтру организма – почкам.

Работа почек осложняется людьми непреднамеренно. Опасный для них выбор продуктов питания часто связан с семейными традициями, недооценкой роли еды для нормальной жизнедеятельности. Перекусы на ходу, увлечение фастфудом наносят самый тяжелый удар не только органам желудочно-кишечного тракта, но и выделительной системе. Кроме основной деятельности по выведению из организма воды и конечных продуктов обмена веществ, почки выполняют эндокринную функцию, принимая непосредственное участие в синтезе многих гормонов. Недопустимый объём сахара и соли в продуктах быстрого приготовления нарушает важный для организма процесс. Наличие же фосфатов в полуфабрикатах приводит к развитию болезней данного органа.

В свою очередь почечная недостаточность повышает риск инфаркта и инсульта в 25 раз. Вредит здоровью почек и избыточное содержание белка, после употребления такой еды увеличивается нагрузка, заставляющая их работать в усиленном режиме. Для профилактики медики советуют в обязательном порядке знакомиться с составом продуктов, обращая внимание на содержание соли, сахара и белка в них. Неблагоприятно сказывается на здоровье почек переедание, нарушение водного режима, а также малоподвижный образ жизни.