В десять раз больше смертей — ВОЗ сравнила коронавирус и свиной грипп

14.04.2020, 20:22, Новости дня

Количество умерших от коронавируса уже в десять раз превысило число жертв свиного гриппа, передаёт The Independent. При этом во Всемирной организации здравоохранения отметили, что распространение COVID-19 происходит очень быстро, и это означает, что ослаблять меры по социальному дистанцированию необходимо постепенно.



Reuters

Коронавирус унёс в десять раз больше жизней, чем вспышка свиного гриппа, распространившегося по всему миру десять лет назад, сообщает The Independent со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Издание напоминает, что пандемия свиного гриппа продолжалась с января 2009 года по август 2010-го. Тогда во всём мире насчитывалось более 1,6 миллионов подтверждённых случаев заражения. Из них 18 449 случаев оказались летальными, однако количество жертв коронавируса уже превысило эту цифру в десять раз.

«Данные из нескольких стран дают нам более чёткое представление об этом вирусе, о том, как он ведёт себя, как его остановить и как его лечить. Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертоносный — в десять раз более смертоносный, чем пандемия гриппа 2009 года», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Гебреисус отметил, что коронавирус может распространяться намного легче в общественных местах, и напомнил о мерах борьбы с ним, среди которых — раннее выявление, тестирование, изоляция, уход за заражёнными и отслеживание всех контактов.

При этом глава организации подчеркнул, что ослабление мер по социальному дистанцированию должно осуществляться медленно, так как распространение вируса происходит значительно быстрее, чем замедление темпов роста числа заражённых. «Другими словами, путь вниз намного медленнее, чем вверх», — добавил Гебреисус.