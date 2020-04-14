Школьники смогут помочь в борьбе с коронавирусом

14.04.2020, 20:16, Новости дня

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) запускает серию онлайн-форматов, которые позволят школьникам взаимодействовать друг с другом, вместе решая системные задачи. В частности, они предложат новые средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.

17 апреля заканчивается регистрация на онлайн-хакатон Local Hack Day, который пройдет 18-19 апреля, информирует Regnum.

«В рамках этого большого мероприятия, на которое уже зарегистрировались более 400 школьников и студентов, команды будут решать задачи, связанные как раз с распространением коронавирусной инфекции: создадут фильтр для фэйковых новостей, предложат новые средства индивидуальной защиты, будут прогнозировать распространение коронавируса, используя анализ больших данных, и т.п. В том числе будет предложен ряд задач, связанных с биоинформатикой и биоинженерией», – сказала директор по стратегическому развитию Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) Наталья Кравченко.

Она также сообщила, что недавно закончился челлендж по программированию, где всего за 10 дней ребята смогли получить базовые навыки программирования на Python.

«А дальше можно идти вглубь этой технологии. На днях стартует GameNet Chellenge – первый шаг в игровую индустрию, который будет сопровождаться мощной образовательной программой от разработчиков, практическими заданиями, обратной связью от экспертов и даже рыночной экспертизой конечного продукта. Самопознание, саморазвитие, всевозможное участие в интерактивных форматах дает возможность попробовать в себя в чем-то новом, провести это время с пользой, проинвестировать в свое будущее», – рассказала Кравченко.

По ее словам, во время карантина у ребят появилась возможность больше времени уделить саморазвитию и обучению.

«В идеале нужно попробовать для себя что-то новое за рамками школьной программы, например бросить себе вызов и за неделю научиться программировать или создать свою собственную компьютерную игру под руководством лидеров компьютерной индустрии и вывести ее на рынок. Бесплатные онлайн-курсы, образовательные программы и спецпроекты, собранные и структурированные на нашей платформе – Kruzhok.org – позволяют найти массу возможностей для самообразования и саморазвития», – сообщила Кравченко.