 

Зеленский заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 на Украине

14.04.2020, 20:16, Новости дня

Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в соцсетях.

«Анализируя статистику заболевших на Украине в последние дни, можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло благодаря сознательности граждан, придерживающихся самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно», – отметил Зеленский, слова которого приводятся в его Telegram.

Напомним, глава Украины объявил награду за вакцину от коронавируса. Тем временем, доля граждан Украины, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, снизилась с 46% до 44%.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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