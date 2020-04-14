Ученые сомневаются в необходимости изоляции новорожденных от матерей с COVID-19

14.04.2020, 20:15, Разное

На сегодняшний день не существует единого мнения по поводу того, стоит ли разлучать инфицированную коронавирусом мать и ее новрожденного ребенка. Теоретически, изоляция снижает риск инфицирования для малыша, но не исключает полностью, так как он может заразиться после выписки из роддома, в том числе от других членов семьи. В мире зарегистрированы единичные случаи тяжелого течения COVID-19 у младенцев, а также один случай смерти грудничка в США. Однако медики вынуждены перестраховываться, поскольку никто не знает, будут ли у коронавируса отложенные последствия.

Но отлучение от груди, лишение телесного и эмоционального контакта не самым лучшим образом сказываются на матери и новорожденным. Именно поэтому Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют врачам самостоятельно принимать решение по временной изоляции новорожденного с учетом всех факторов. Женщинам, которые по разным причинам были изолированы, рекомендуется сцеживать молоко для кормления ребенка.

По словам профессора акушерства и гинекологии Медицинской школы Университета Северной Каролины, доктора Элисон Стубе, необходимость разделять новорожденных и матерей с подозреваемым или подтвержденным COVID-19 до сих пор не доказана. Она также заявила о том, что младенцы, которые сразу после рождения не получили контакта «кожа к коже» со своими матерями, имеют более высокие частоты сердечных сокращений и дыхания и более низкий уровень глюкозы в крови. Кроме того, грудное вскармливание снижает риск развития серьезных респираторных инфекций у детей, включая пневмонию.

В любом случае, считает Струбе, разлучение матери и ребенка станет большим стрессом для обоих и может затруднить выздоровление.