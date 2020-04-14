Генерал СБУ задержан по подозрению в сотрудничестве с ФСБ

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14.04.2020, 20:10, Новости дня

Служба безопасности Украины сообщила о задержании генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова по подозрению в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России. Высокопоставленный контрразведчик заподозрен в государственной измене и терроризме​.

По утверждению спецслужбы, её генерал в частности по заданию из России планировал убийство воевавшего в Донбассе на стороне государства командира добровольческого батальона им. Джохара Дудаева Адама Осмаева. На него были совершены два покушения на Украине, сам он, в свою очередь, был задержан в 2012 году в Одессе по подозрению в подготовке покушения на Владимира Путина.

По утверждению СБУ, Шайтанов был завербован ещё в 2014 году. Глава службы Иван Баканов назвал задержание генерала важнейшим разоблачением службы за всю историю независимости Украины. В СБУ Шайтанов был одним из руководителей центра специальных операций "А" – преемницы советской группы элитного спецназа.

  • Радио «Свобода»

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