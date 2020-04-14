Некоторые страны продлевают меры по сдерживанию коронавируса

14.04.2020, 20:10, Новости дня

Индия, Франция, Нигерия и ряд других стран продлили срок действия ограничительных мер, направленных на сдерживание пандемии коронавируса, в то время как число подтвержденных случаев заражения в мире превысило 2 миллиона.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в чьей стране зафиксировано более 10 300 случаев, во вторник объявил, что карантинный режим продлится до 3 мая.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером обратился к стране по телевидению, заявив, что ограничительные меры будут действовать до 11 мая, после чего власти начнут открывать школы.

Франция

Нигерия также продлила карантинный режим в Лагосе, Абудже и Огуне еще на две недели, а президент Турции объявил, что 48-часовой запрет на выход из дома в выходные будет повторен на этой неделе.

В Новой Зеландии жителям предписали не выходить из дома три недели назад, и хотя власти полагают, что пик эпидемии пройден, премьер-министр Джасинда Арден во вторник подчеркнула, что это не означает, что опасность миновала.

«Большинство жителей Новой Зеландии понимают, что не время расслабляться. Мы не должны загубить всю работу, проделанную за последние 20 дней», – сказала она.

Соединенные Штаты намного опережают другие страны по количеству случаев заражения: их зафиксировано уже более 600 000. Больше всего пострадал Нью-Йорк, где заболели 106 000 человек. В штате Нью-Йорк зафиксировано 195 000 случаев – больше, чем в Испании или Италии. Однако губернатор штата Эндрю Куомо в понедельник объявил, что «худшее позади», но только при условии, что ньюйоркцы и дальше будут «вести себя умно».

Во вторник также были объявлены некоторые смягчения карантинного режима в Италии, где открыли некоторые магазины. В стране, которая некогда была одним из очагов пандемии, стабильно снижается количество пациентов в критическом состоянии.

Пандемия нанесла серьезный ущерб мировой экономике, в связи с чем многие правительства приняли пакеты антикризисных мер. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает также оказать помощь бедным странам.

Международный валютный фонд в понедельник одобрил пакет в размере 500 миллионов долларов, чтобы помочь 25 странам, отменив их долговые платежи на полгода. Среди этих стран: Афганистан, Конго, Гаити, Мали, Сьерра-Леоне и Йемен.

Пандемия также отразилась на проведении выборов в ряде стран. Так, Доминиканская Республика объявила о переносе президентских и парламентских выборов с 17 мая на 5 июля.