«Печалька»: Анастасия Волочкова грустит в самоизоляции

14.04.2020, 20:09, Разное

Анастасия Волочкова пороптала, что грустит в самоизоляции. Балерина даже не желает улыбаться перед камерой.

В своем аккаунте в Instagram Анастасия Волочкова лаконично пояснила о чувствах, которые посещают ее на карантине. Пост знаменитость подкрепила фотографией, где сняла пуанты, но грусть артистки видно по выражению ее лица. «Печалька, конечно, от всего происходящего», – коротко написала балерина. Такими словами звезда выражает не только собственное настроение, но и чувства многих людей, находящихся в самоизоляции.

К сожалению, подписчики не могут утешить и подбодрить Анастасию Волочкову, так как она закрыла возможность писать комментарии к публикациям. Теперь под ее снимками угнетающая тишина.