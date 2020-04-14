Директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» предсказал рост цен на спиртное

14.04.2020, 20:09, Разное

Генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский предсказал рост цен на спиртное на всей территории России. Наибольшее увеличение стоимости коснётся импортных столовых и марочных вин.

Причина для роста цен на спиртосодержащую продукцию кроется в пандемии коронавируса. Из-за неё существенно ограничены поставки импортного алкоголя в Россию и, как следствие, стоимость уже возросла на 7-15%. В ближайшее время, исходя из слов Черниговского, ожидается ещё большее увеличение не только на зарубежный алкоголь, но и на отечественный. Несмотря на это, российское спиртное подорожает незначительно и только из-за увеличения стоимости акцизов, пишет интернет-издание NationNews.

В заключении Максим Черниговский отметил, что на территории страны более 80% приобретаемого алкоголя приходится на водку и пиво. Именно на эти виды горячительных напитков изменений в ценовой политике не ожидается, и даже если они и будут, то крайне незначительными.