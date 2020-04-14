 

Российским силовикам дадут 3,1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

14.04.2020, 20:06, Разное

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 3,1 миллиарда рублей силовым ведомствам страны для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19. Эти средства будут взяты из резервного фонда правительства России, сообщает Ura.ru. 

В документе указано, что большую часть денег получит Министерство обороны – ему достанется 2,29 миллиарда рублей. Федеральной службе безопасности (ФСБ) выделят 120,7 миллиона рублей, а Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) – 223,4 миллиона рублей. Отмечается, что эти средства силовики должны потратить на помощь врачам и гражданам, зараженным коронавирусом. 

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Апр 2020 в 1:07 PDT



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