Американские СМИ узнали об опасных исследованиях коронавируса летучих мышей в Ухане

14.04.2020, 19:53, Новости дня

За два года до пандемии коронавируса сотрудники посольства США несколько раз посетили исследовательский центр в китайском Ухане и направили в Вашингтон два официальных предупреждения о якобы небезопасных исследованиях коронавируса у летучих мышей, пишут СМИ США.

Американские дипломаты якобы предупреждали о недостаточной безопасности в лаборатории, которая проводила рискованные исследования коронавирусов у летучих мышей. Именно поэтому в правительстве США предположили, что эта или другая лаборатория в Ухане могла быть источником вируса, однако окончательных доказательств не появилось, пишет The Washington Post.

Речь идет об Уханьском институте вирусологии, который в 2015 году стал первой лабораторией в Китае с самым высоким уровнем международной безопасности в области биологических исследований. Последнее из посещений американские дипломаты совершили 27 марта 2018 года. Делегацию США возглавляли генеральный консул в Ухане Джеймсон Фусс и советник посольства по окружающей среде, науке и технологиям Рик Свитцер.

«Во время взаимодействия с учеными из лаборатории они отметили, что в новой лаборатории существует серьезная нехватка надлежащим образом подготовленных технических специалистов и исследователей, необходимых для безопасного управления этой лабораторией с высоким уровнем защиты», – говорится в документе от 19 января 2018 года, пишет издание.

Утверждается также, что руководитель китайского научно-исследовательского проекта, связанного с коронавирусами, Ши Женг Ли в ноябре 2017 года опубликовал исследование о подковоносых летучих мышах, собранных в пещере в провинции Юньнань, которые скорее всего принадлежали той же популяции летучих мышей, породившей коронавирус SARS в 2003 году.

В статье отмечается, что ученое сообщество подвергло критике Китай за то, что они пошли на ненужный риск.

В то же время издание подчеркивает, что нет доказательств искусственного происхождения нового коронавируса, и предполагает, что COVID-19 человек заразился от животного.

В начале апреля Daily Mail со ссылкой на британскую разведку также заявил, что причиной распространения новой коронавирусной инфекции по миру якобы могла стать утечка из китайской лаборатории в китайском Ухане.

Ранее известный вирусолог профессор Виктор Зуев рассказал, что появлению новых инфекций, таких как COVID-19, гонконгский грипп, атипичная пневмония, «испанский грипп», именно в Китае способствуют местный климат, скученность населения и образ жизни китайцев.

Газета ВЗГЛЯД также писала о панголинах, которые, предположительно, могли передать людям новый коронавирус.