 

ООН запустила кампанию против распространения дезинформации о коронавирусе в Сети

14.04.2020, 19:53, Новости дня

ООН намерена «наводнить интернет» достоверными данными и научными фактами о коронавирусе, чтобы не допустить распространения дезинформации, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Настало время науки и солидарности. И все же по миру распространяется «пандемия дезинформации», – приводит его слова РИА «Новости».

«Сегодня я объявляю об ответной инициативе ООН с целью наводнить интернет фактами и научными данными, направленными против распространения недостоверных данных – отравы, ставящей жизни под еще большую угрозу», – сказал Гутерриш.

Генсек ООН мир объединиться перед лицом пандемии, верить в науку и создание вакцины.

«Для этого мы будем использовать различные социальные сети, с некоторыми из них мы уже в контакте. Очень важно, чтобы люди фокусировались на фактах и научных данных», – добавил в  ходе видеобрифинга официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что в странах Евросоюза активно распространяется дезинформация о России, в особенности в контексте ситуации с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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