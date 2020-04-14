В Сети появились снимки нового Hyundai Custo

14.04.2020, 19:53, Разное

Аналитики отмечают увеличение конкуренции в сегменте бизнес-вэнов в Китае. В связи с этим, южнокорейский автоконцерн Hyundai планирует выпустить новую модель под названием Custo.

Сообщается, что компания уже регистрирует торговое название на территории Китайской Народной Республики. Фотошпионам даже удалось сделать несколько снимков концепта. Несмотря на плотный слой камуфляжа, заметно, что дизайн радиаторной решетки напоминает новую версию Tucson. Вполне возможно, новинка также получит «двуярусную оптику» и задние сдвижные двери. Примечательно, что транспортное средство имеет посадочную формулу «2+2+2». В будущем, ожидается появление и 7-местной вариации минивэна.

Скорее всего, автомобиль оснастят 2,0-литровым бензиновым турбированным двигателем. О сроках начала реализаций информации пока не предоставлено.