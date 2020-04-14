В Великобритании обнаружена пещера со средневековым святилищем
14.04.2020, 19:45, Новости дня
Британские рабочие, которые ремонтировали железную дорогу неподалеку от города Гилфорд, обнаружили вход в небольшую пещеру. На этом месте в Средние века было обустроено святилище.
Археологи обнаружили в пещере нишу в форме остроконечной готической арки с инициалами, многочисленными пометками и следами резьбы. На потолке специалисты обнаружили копоть, которая могла возникнуть от огня или ламп, а на полу – сохранились остатки двух очагов.
Ученые предполагают, что пещера являлась святилищем и местом ритуального поклонения. Чтобы узнать, когда на этом месте появилась сажа, ученые планируют ее тщательно исследовать. Сама пещера сохранилась плохо, сейчас высота ее потолков составляет чуть более полуметра.
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