 

В Великобритании обнаружена пещера со средневековым святилищем

14.04.2020, 19:45, Новости дня

Британские рабочие, которые ремонтировали железную дорогу неподалеку от города Гилфорд, обнаружили вход в небольшую пещеру. На этом месте в Средние века было обустроено святилище.

Археологи обнаружили в пещере нишу в форме остроконечной готической арки с инициалами, многочисленными пометками и следами резьбы. На потолке специалисты обнаружили копоть, которая могла возникнуть от огня или ламп, а на полу – сохранились остатки двух очагов.

Ученые предполагают, что пещера являлась святилищем и местом ритуального поклонения. Чтобы узнать, когда на этом месте появилась сажа, ученые планируют ее тщательно исследовать. Сама пещера сохранилась плохо, сейчас высота ее потолков составляет чуть более полуметра.



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