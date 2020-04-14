Создан наноуглеродный материал, который прочнее алмаза

14.04.2020, 19:45, Новости дня

Группа исследователей разработала пластинчатые углеродные нанорешетки с прочностью выше, чем у алмазов.

Технология, которая была создана учеными, основана на сложном процессе трехмерной лазерной печати, являющейся прямой лазерной записью двухлучевой полимеризации. Во время того, как лазер фокусируется внутри капельки жидкой смолы, которая чувствительна к ультрафиолетовому излучению, она приобретает форму твердого полимера. Этот материал ученые наносили послойно, толщина каждого из них составила до 160 нанометров.

По словам ученых, высокую прочность материалу придает именно пластинчатая структура. Также специалисты утверждают, что созданный ими новый класс пластинчатых нанорешеток отличается не только высокой прочностью, но и жесткостью.