Не вредные советы: Эллен Дедженерес показала, как сделать правильную защитную маску из подручных средств

14.04.2020, 19:42, Разное

Телеведущая Эллен Дедженерес продолжает выпускать шоу даже на карантине, но теперь – сидя в гостиной своего дома. Сегодня в эфир выйдет очередной выпуск программы. Впрочем, несколько тизеров уже просочились в сеть. Так, в новом ролике Эллен показывает, как из подручных материалов смастерить защитную маску для лица. Респираторы она предлагает оставить медикам, а себя защищать – самодельными изделиями.

Для этого она вооружилась инструкцией Центров по контролю и профилактике заболеваний США (федеральное агентство министерства здравоохранения США), широким куском ткани, резинками и кофейным фильтром.

По инструкции кофейный фильтр нужно разрезать пополам, затем взять платок размером 50 на 50 сантиметров – ткань должна быть плотной и цельной. Отрезанный фильтр нужно положить в центр сложенного пополам платка. Затем сложить платок еще несколько раз, на маску с двух сторон надеть резинки (с их помощью маска будет крепиться к ушам), а концы продеть друг в друга. Маска готова!

Эллен уточняет, что с первого раза сделать маску получится не у всех. У нее вот не вышло, так что в финале телеведущая показала вариант, который смастерила ее партнер Порша де Росси. Впрочем, и у той получилось неидеально. Дедженерес напоминает, что при работе над маской все же стоит учитывать размеры лица.

До того, как шоу Эллен вновь вышло на экраны, телеведущая развлекала своих подписчиков “максимально бесполезными делами”: пересчитывала пазлы; показывала карточные фокусы – правда, ни один из них не удался; поздравляла Адама Ливайна с днем рождения по телефону; звонила Джастину Тимберлейку и Джессике Бил – на вопрос “Чем занимаетесь?” каждый из них отвечает “Ничем” – а также Джону Ледженду и Крисси Тейген.