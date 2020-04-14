“Проблема №1”. Financial Times сообщила, что в Польше растет дефицит рабочей силы без трудовых мигрантов из Украины

14.04.2020, 19:30, Новости дня

Польские компании испытывают острую нехватку рабочей силы после того, как страну из-за пандемии коронавируса покинули многие украинцы, говорится в статье газеты Financial Times за 12 апреля.

По оценкам издания, Польшу в последние недели покинуло более 100 тыс. украинцев.

В 2019 году польские власти выдали украинцам 1,5 млн специальных разрешений на работу. Это, как отметила Financial Times, намного больше, чем представителям любой другой страны. Украинцы в основном работали на заводах, стройках, фермах, в отелях, ресторанах и супермаркетах.

Польский фермерский союз предупредил о параличе отрасли, если украинцы не вернутся в Польшу на сбор урожая фруктов. В одной из крупнейших польских строительных компаний – Budimex – сказали изданию, что отъезд украинцев – “это проблема номер один”, поскольку на некоторых объектах до 70% персонала было из Украины.

Мирослава Керик, глава фонда “Наш выбор”, который поддерживает украинцев, сказала Financial Times, что украинцы уезжают домой по ряду причин. Некоторые потеряли работу и место жительства, другие беспокоились, что из-за совместного проживания с другими мигрантами подвержены большему риску заразиться коронавирусом, еще у одни беспокоились, что их краткосрочные разрешения на трудоустройство вскоре закончатся и они не смогут продлить срок своего пребывания.

В начале апреля о нехватке рабочих рук из Украины заявили власти Финляндии. Министерство труда страны заявило о планах доставить на чартерных авиарейсах из-за рубежа около 1500 работников.

В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн. В украинском посольстве в Польше оценивали количество работающих в стране украинцев в 1,5 млн человек.

Из-за вспышки коронавируса многие страны, в том числе Украина, закрыли свои границы и призвали граждан вернуться домой из-за рубежа. С 28 марта Украина прекратила регулярное авиасообщение с другими странами, украинцам, которые не могли упасть домой, власти помогали с эвакуацией.