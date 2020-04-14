Положительно к Зеленскому относится 44% украинцев – опрос

14.04.2020, 19:30, Новости дня

Положительно к президенту Украины Владимиру Зеленскому относится 44% украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 14 апреля результаты опроса Киевского международного института социологии.

Из тех, кто знает Зеленского как политика, нейтрально к нему относится 31% респондентов. У 25% опрошенных негативное отношение к действующему президенту.

Согласно данным КМИС, за прошедший месяц рейтинг главы государства упал на 2%. А с сентября прошлого года президент потерял 30% поддержки населения Украины.

Опрос проводился с 7-го по 11 апреля 2020 года среди граждан старше 18 лет по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.