 

Положительно к Зеленскому относится 44% украинцев – опрос

14.04.2020, 19:30, Новости дня

Положительно к президенту Украины Владимиру Зеленскому относится 44% украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 14 апреля результаты опроса Киевского международного института социологии.

Из тех, кто знает Зеленского как политика, нейтрально к нему относится 31% респондентов. У 25% опрошенных негативное отношение к действующему президенту.

Согласно данным КМИС, за прошедший месяц рейтинг главы государства упал на 2%. А с сентября прошлого года президент потерял 30% поддержки населения Украины.

Опрос проводился с 7-го по 11 апреля 2020 года среди граждан старше 18 лет по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / За границей от коронавируса излечились еще четыре украинца – МИД

20.02 / Пассажиры Crew Dragon получат дозу радиации, сопоставимую с дозой ликвидаторов аварии на ЧАЭС

17.02 / Погоня и смертельное ДТП привели к задержанию опасной банды похитителей людей. Видео

16.02 / На напавшего с ножом на людей в московской церкви завели дело о хулиганстве и побоях

21.02 / Американец отсудил 150 000 долларов за отказ в выдаче автономера “Я – Бог”

17.03 / Двое украинских военных получили ранения на Донбассе – штаб ООС

03.04 / Программа переноса платежей по кредитам избавит бизнес от выплаты 115 млрд рублей

01.04 / Импотенция говорит о риске ранней смерти

02.02 / Трамп попробует убедить американцев оставить его на посту

24.03 / Стабилизационный фонд государства для преодоления последствий эпидемии коронавируса составит 200 млрд грн – Шмыгаль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска