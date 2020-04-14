Боец ВСУ погиб при взрыве миномета на учениях в Донецкой области

14.04.2020, 19:30, Новости дня

На полигоне в Донецкой области погиб украинский военнослужащий, сообщила прокуратура Украины.

Военнослужащий погиб при взрыве миномета на плановых учебных стрельбах, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранения получили еще восемь украинских военнослужащих.

Инцидент произошел около 11.40 по местному времени, уточнили в Госбюро расследований, информирует «Интерфакс».

«Во время взрыва 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций погиб. Восемь военнослужащих, находившихся неподалеку от миномета, получили телесные повреждения разной степени», – пояснили в ведомстве.

Ведется допрос участников и свидетелей, проводятся следственные эксперименты. Открыто уголовное дело по факту гибели военнослужащего по статье «Нарушение правил обращения с оружием» УК Украины.

В августе один солдат ВСУ погиб на подконтрольной Киеву части Донбасса. Инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.