Турция заявила о готовности купить американские системы ПРО

14.04.2020, 19:30, Новости дня

Анкара готова купить системы ПРО у США при хороших условиях, однако позиция по С-400 не изменилась, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы готовы закупить Patriot, если будет хорошее предложение, и наша позиция по решению вопроса об С-400 не изменилась», – передает его слова РИА «Новости».

Чавушоглу отметил, что Анкаре нужны системы ПРО для защиты своего народа. Угрозу ракетного удара он назвал «вполне реальной».

Также глава МИД Турции заявил, что решение закупить российские системы С-400 стало результатом 10 лет безрезультатных переговоров с США.

Между тем, позиция Пентагона заключается в том, что Турция не получит американские зенитно-ракетные комплексы Patriot до тех пор, пока не вернет РФ комплексы С-400.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что США смягчили позицию по С-400.