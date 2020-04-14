 

Турция заявила о готовности купить американские системы ПРО

14.04.2020, 19:30, Новости дня

Анкара готова купить системы ПРО у США при хороших условиях, однако позиция по С-400 не изменилась, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы готовы закупить Patriot, если будет хорошее предложение, и наша позиция по решению вопроса об С-400 не изменилась», – передает его слова РИА «Новости».

Чавушоглу отметил, что Анкаре нужны системы ПРО для защиты своего народа. Угрозу ракетного удара он назвал «вполне реальной».

Также глава МИД Турции заявил, что решение закупить российские системы С-400 стало результатом 10 лет безрезультатных переговоров с США.

Между тем, позиция Пентагона заключается в том, что Турция не получит американские зенитно-ракетные комплексы Patriot до тех пор, пока не вернет РФ комплексы С-400.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что США смягчили позицию по С-400.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Ансамбль Северного флота не пустили в Норвегию из-за отпечатков пальцев

21.02 / Отставка Гончарука откладывается, Ермак готовит новую внутриполитическую стратегию. Главное из Telegram-каналов

20.02 / Виталий Дроздов прокомментировал шансы финалистов нацотбора представлять Украину на “Евровидении 2020”

04.02 / Экипаж «Союза МС-13» озвучил просьбу к встречающим

11.03 / На захваченном мигрантами греческом острове произошла вспышка коронавируса

25.03 / Совладелец “Зимней вишни”, экстрадированный из Польши, посажен на карантин

02.02 / Великобритания ожидает, что ЕС предложит ей торговую сделку по канадской модели

22.02 / Сергей Пикин: Сокращение премий российский компаний не компенсирует Минску потерь от налогового маневра в России

20.03 / Зеленский ввел Резникова в состав СНБО

11.02 / ЕС снимет санкции с Азарова и Ставицкого – журналист

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска