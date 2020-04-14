 

Медэксперты из Китая оценили усилия России в борьбе с коронавирусом

14.04.2020, 19:30, Разное

Несколько дней назад в Россию для помощи в борьбе с распространением коронавируса COVID-19 прибыла группа медэкспертов из Китая. На текущий момент специалисты уже посетили 3 столичных медучреждения, оценив принимаемые страной меры предотвращения эпидемии.
Возглавляющий прибывшую группу медицинских экспертов Поднебесной Ван Кайли в беседе с журналистами рассказал, что они уже побывали в больнице в Коммунарке, а также в ГКБ №15 и возводящемся инфекционном центре в Вороновском. Специалист прокомментировал меры предотвращения пандемии коронавируса COVID-19, предпринимаемые в РФ. Он отметил своевременное реагирование и эффективность вводящихся столичным руководством и властями в регионах мер. Профессионально повела себя, по мнению Кайли, и российская пресса, не нагнетающая панику и доносящая населению актуальную информацию. В дальнейших планах делегации китайских медиков – посещение ещё нескольких московских больниц.

По последним данным, количество инфицированных коронавирусом в мире превышает 1,9 млн человек, скончались – около 120 тысяч. В РФ зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения COVID-19. Из них почти 1700 пациентов выздоровели, 170 – умерли.



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