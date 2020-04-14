 

Сын Бари Алибасова уверен в окончании «пика интеллекта» отца после отравления «Кротом»

14.04.2020, 19:30, Разное

Сын Бари Алибасова рассказал, что отравление «Кротом» оказало влияние на последующую жизнь отца. Наследник продюсера считает, «пик интеллекта» у родителя прошел.
Сын Бари Алибасова в Instagram опубликовал пост с интервью, которое продюсер давал незадолго до его интоксикации химической жидкостью «Крот». Тогда он посетил ток-шоу «Стрела пасионария». Наследник артиста заявляет, что ощущает ответственность за своего звездного родителя, ведь теперь он не может разговаривать так складно, как ранее. Теперь, перед тем, как что-то сказать, продюсер «придумывает речь», а «пик интеллекта» у него уже позажи. Шоумен считает отца своим старым другом, за которым необходимо приглядывать и заботиться.

Напомним, год назад Алибасов спутал сок с ядовитым веществом и оказался в больнице с отравлением. Знаменитость пять дней прибывал в искусственной коме.



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