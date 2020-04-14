 

Google установит в Pixel-смартфоны собственные процессоры

14.04.2020, 19:25, Новости дня

Компания Google занимается разработкой собственных процессоров, которыми будут оснащаться смартфоны линейки Pixel следующего поколения и хромбуки. По сведениям Axios, кастомные чипы под кодовым именем Whitechapel проектируются совместно с Samsung.

Процессоры выпускаются с соблюдением норм 5-нанометрового техпроцесса – самой современной технологии, которая есть в арсенале у Samsung. 8-ядерные ARM-чипы будут оптимизированы для различных сервисов Google, от машинного обучения до функции “Ассистента”, которая позволяет ему находится в постоянном ожидании голосовых команд. Так, компания сможет лучше конкурировать с Apple, которая уже давно оснащает айфоны кастомными процессорами.

Google уже не впервой использовать чипы собственной разработки в смартфонах Pixel. Модели Pixel 2 и 2 XL, вышедшие в 2017 году, получили Pixel Visual Core – первую систему на кристалле для потребительских продуктов, которую поисковик разработал своими силами. В этих устройствах Pixel Visual Core служил для обработки изображения, что помогало им повысить качество съемки в режиме HDR+.

Pixel 3 и 3 XL также оснащались “визуальным ядром”, а последовавший за ними Pixel 4 получил “нейроядро” Pixel Neural Core для ускорения нейросетевых вычислений.

Смартфоны с новым процессором Google вряд ли выйдут раньше следующего года. Моделям Pixel 4a и Pixel 5, которые запланированы к релизу на этот год, по последним данным, достанутся чипы Qualcomm.

Текст:

Вести.Hi-tech



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