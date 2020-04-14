74 российских школьника в США оказались в тяжелой ситуации

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14.04.2020, 19:25, Новости дня

В США в сложной ситуации оказались 74 российских школьника. Прошлой осенью они выехали туда для обучения. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Об этом российскому ведомству в Вашингтоне сообщил Государственный департамент США. 74 старшеклассника из РФ прибыли в страну в рамках программы Secondary School Student Program. Ее реализация сворачивается из-за пандемии коронавируса. При этом отмечается, что принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей. Кроме того, не предоставлены списки и сведения о конкретном местопребывании школьников.

В сообщении МИДа говорится, что в ведомство поступают прямые обращения о репатриации несовершеннолетних, которые участвовали в других американских учебных или ознакомительных программах. Отмечается, что некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за порог дома.

В российском ведомстве подчеркнули, что МИД не был поставлен в известность ни о каких программах, которые предполагали вывоз детей в США. Их реализация ни с кем не согласовывалась. Более того, они осуществлялись втайне от российских властей.

В 2014 году Москва отказалась от участия в курируемой Госдепартаментом программе школьных обменов под названием FLEX. Такое решение было принято из-за отсутствия гарантии благополучного возвращения российских детей домой. МИД отмечает, что в Вашингтоне не успокоились и продолжали действовать тайком, а в критической ситуации такая афера вскрылась.

Мария Захарова заявила, что в настоящее время РФ добивается предоставления исчерпывающей информации о наших школьниках. Требуется указание их точного количества, фамилий, имен, местонахождения и прочих данных, в том числе сведений о тех, кто отвечал за пребывание несовершеннолетних в Штатах. Отмечается, что предметной реакции пока нет.

МИД и российские дипломатические учреждения в США делают все возможное для розыска детей. Ведомство было бы признательно их родителям и школам за любую дополнительную информацию, которая поможет установить местонахождение несовершеннолетних.



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