 

Бокс. Чемпиона мира Бетербиева оштрафовали на 1000 долларов за нарушение карантина

14.04.2020, 19:25, Новости дня

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев сообщил о том, что был оштрафован на тысячу долларов за то, что нарушил карантин. Инцидент произошел в Канаде.

"Со мной случился неприятный и в то же время смешной момент — я со своим другом собирался выехать на природу в пригород, но нас остановили полицейские и напомнили о запрете на выезд из Монреал, — приводит слова боксера "Советский спорт". — Мы попытались сказать, что не знали об этом правиле, но нам все равно выписали штраф в тысячу долларов и сопроводили обратно до въезда в Монреаль".

В Канаде зафиксировано порядка 25 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из-за инфекции скончалось свыше 700 человек.



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